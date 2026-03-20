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上海銀股利1.9元 五年新高
上海商銀（5876）董事會昨（19）日決議2025年度盈餘分配現金股利1.8元、股票股利0.1元，總計分派1.9元寫五年新高，且是睽違九年來再度派發股票股利。以昨日收盤價39.25元計，現金殖利率4.5%，屬銀行股前段班水準。
上海商銀每股配發現金股利1.8元，總計將發出87.5億元現金；另以資本公積轉增資配股0.1元，總金額約4.86億元。資本公積配股對股東而言，取得股利時，依台灣稅法規定，無需繳納所得稅。該行2025年稅後純益148.2億元，EPS為3.06元，優於上年的2.78元，隨獲利成長提高股利，本次盈餘分配率62%。
上海商銀過去已連續四年配發現金股利1.8元，今年再度配發股票股利主要考量實收資本額480多億相對同業還有成長空間，可以透過配股增加股本，且有助資本適足率。目前股東人數約5.8萬人。董事會同步決議今年股東會訂於6月12日召開。
上海商銀近年主推低耗資本業務，去年非利息收入占整體營收比重約32%，今年希望持續提升，前二月占比亦較去年增加約2個百分點。
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