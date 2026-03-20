上海銀股利1.9元 五年新高

中央銀行昨天舉行第一季理監事會，選擇性信用管制措施在七波調整後，決議管制內容首度鬆綁，將全國自然人第二戶購屋貸款成數上限，由五成調高至六成，新制今天上路。市場預期將可減輕換屋族的自備款壓力，也認為一路緊縮的政策有慢慢鬆綁的跡象。

2026-03-20 00:00