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台企銀股利估0.8～1元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

台灣企銀（2834）昨（19）日舉行法人說明會，台企銀副總經理乙增祥表示，去年每股稅後純益1.26元，股利政策將維持以股票股利為主，搭配部分現金股利。法人預估，台企銀去年現金及股票股利合計配發應有望在0.8至1元。

觀察台企銀近年的盈餘分配率，配息率多落在一、二成，配股率約四、五成，合計發率約在60至70%左右。法人預估，台企銀去年獲利創高、EPS增長，現金及股票股利合計配發應有望在0.8至1元之上。

另外，台企銀2025年已達到財管2.0業務的申請標準，規劃於今年第1季向主管機關申請，並於獲准開辦後，進一步申請進駐高雄專區。

乙增祥表示，受惠各項主要業務穩健成長，2025年合併稅後純益達122.32億元，年增8.85%，再創歷史新高；每股稅後盈餘（EPS）1.26元，年增0.03元，淨收益總額350.88億元，較前一年增加9.73億元，顯示整體獲利能力穩健成長。

乙增祥說明，2025年存、放款平均餘額分別為2兆1,101億元和1兆6,621億元，較2024年增加6.43%及7.08%，存放利差由1.16%提升至1.18%，帶動全年利息淨收益206.06億元，年增7.79%，為淨收益收入占比最高，達58.73%。手續費淨收益66.92億元，占比19.07%，年成長2.06%，其中又以財富管理業務占六成為最主要來源，帶動整體手續費淨收益維持正成長；財務收入與其他淨收益為77.9億元。

資本及股利政策方面，乙增祥表示，截至2025年底，台企銀股東權益比率9.91%、第一類資本比11.18%、資本適足率14.01%。股利政策則以股票股利為主。

現金股利 資本適足率 法人說明會

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