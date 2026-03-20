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央行鬆綁 第2戶貸款成數升至6成 將可減輕換屋族自備款壓力

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合庫金股利 法人估1.1元

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

合庫金（5880）昨（19）日舉行法說會，2025年稅後純益214.4億元，年增8.2%，EPS為1.36元，對於股利政策，合庫指出，去年獲利創新高，股利應不會低於前一年，並以現金股利為主；以2024年度現金股利0.7元、股票股利0.3元，發放率近八成，2025年規劃現金股利應不會低於2024年0.7元，整體發放率相當。法人估總股利約1.1元。

合庫金2025年第4季法人說明會金控總經理蘇佐政主持，他表示，今年前二月稅後純益38.57億元，年成長31.15%，漸入佳境。合庫主管補充，近三年EPS等持續提升，已請各子公司擬定精進方案，如增加財管手收等期許提升績效，今年目標為成長30%，國內已進行21家分行整併。銀行以外子公司獲利比重今年目標設定10至12%。

合庫金已連續三年配發1元股利，投資人關注股利政策，合庫主管指出，去年獲利為歷年新高，將反映經營成果提供股東股利穩定成長回饋，應不會低於上年度，以現金股利為主，股票股利為輔；2024年EPS 1.26元，去年發放現金股利0.7元、股票股利0.3元，合計1元，股利發放率近八成，目前規畫現金股利不低於去年，整體發放率應相當。預計提報本月董事會。

金控 法人說明會 股利

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彰銀股利發放 上看1.1元

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