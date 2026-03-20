2月五大銀行新承作房貸 探低

中央銀行昨（19）日公布2月五大銀行新承做房貸金額及利率，單月新增房貸大減200.02億元，降至367.64億元，下探2019年3月以來的逾七年新低。2月受到農曆春節長假，加上月底228連假因素，六都買賣移轉棟數僅1.05萬棟、月減42.5％。

此外，央行也公布2月消費者貸款與建築貸款餘額，房貸餘額略升至11兆6,278億元，續創歷史新高，自2023年12月起連27個月在10兆元之上，但年增率再度放緩至4.49％。

而建築貸款（土建融）方面，2月餘額增至3兆4,841億元，年增率回升至1.46%，不僅自去年9月脫離負成長後，已連續五個月維持正成長，在歷經一年多的信用管制與市場修正後，建築融資動能似有止跌回穩跡象。

央行則表示，土建融餘額增加， 主要是住都中心貸款、國家蓋社宅始貸款餘額上揚，加上有建案的土融貸款帶動，由於建築貸款基數小，只要單月有大型個案，整體量能就會隨之上揚。