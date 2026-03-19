金管會揭去年金檢四大缺失 VASP業者今年依洗錢防制風險抽查

金管會公布去年下半年金融檢查四大主要缺失及改善做法，包含防制詐欺和防洗錢、消費者保護、資訊安全和不動產授信，其中，針對虛擬資產業者（VASP業者），因《虛擬資產服務法》尚未上路，在金檢上主要以洗錢防制規範為依據，今年預計根據風險評估結果再次挑選部分業者進行金檢。

金管會檢查局副局長郭文龍表示，去年金檢結果中，針對金融機構主要四大缺失，「防制詐欺、洗錢、打擊資恐及反武擴作業」主要缺失集中於開戶審查、交易監控及高風險客戶交易管理；「消費者保護」主要缺失為招攬作業、內部審核及商品資訊揭露不足；「資訊安全」主要缺失是個資防護、帳號權限管理及系統安全控管等有待加強。

至於不動產授信缺失則主要出現在本國銀行、外銀在台分行、信用合作社和票券公司，金檢發現部分金融機構未完全落實相關控管機制，如防範投資客或利用人頭戶申辦貸款等行為，如部分案件短期內連續購屋或持續申貸，金融機構應確實查證是否為投資客，以及查證金流是否有異常交易或人頭戶情形。

在VASP業者的金融檢查方面，郭文龍表示，因專法尚未通過，主要以防制洗錢為檢查重點，去年金檢時共有12家VASP業者，部分業者有出現三大缺失態樣，包含客戶審查（KYC）作業仍有不足、交易的持續監控，以及交易記錄的保存機制不夠完善。

郭文龍說，檢查局今年初已請VASP業者提供業務資料，並根據現存已通過洗錢防制登記制的8家VASP業者的風險基礎進行評估，包含業務量、員工人數和業態類型等，依據風險評估結果挑選業者進行檢查。未來在專法通過後，則將改依專法規範進行監理與檢查，在此之前，洗錢防制仍是主要檢查重點。