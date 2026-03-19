第二屋房貸開小門 專家：房市進入「重新定價」關鍵期

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，央行限貸令微調，有助於改善局部流動性，但未改變整體資金環境偏緊的事實；在政府一波波的房市緊縮政策中，市場在去槓桿與政策管制雙重作用下，住宅市場已陷入資金流動性的僵局，在房市需求調整的過程中，重點已不是單純的房價降多少，而是看誰買得起。

黃舒衛強調，不管是住宅、商用、土地等市場，已全面進入重新定價階段，市場已全面分化，住宅市場出現資金、買方往精華區集中，商用市場則是資產價格從「資金推動」回歸「收益支撐」，資本正加速向優質標的集中。

他分析，股市夯、產業好，市場需求沒消失、資金並未退場，而是巨量往精華區的商用、土地市場集中。從今年第1季壽險業豪砸百億元地上權，以及兩間上市公司插旗台北市信義區、輝達海外總部進駐北士科、美光以18億美元收購力積電廠房、三井不動產布局台北車站地王土地來看，均顯示市場呈現「強者恆強」的結構。

黃舒衛表示，房市已進入一場無聲淘汰賽，在市場洗牌過程中，認為「轉得早、動得快、降得大」才能活得下來。

總體而言，黃舒衛指出，這次央行第二戶貸款成數上調一成，有助於緩解短期壓力，但不應被解讀為市場反轉訊號；惟當前房市是十年少見的關鍵轉折點。對買方來說，不一定最便宜，但肯定是十年以來最好談。