央行第二戶貸款放寬微調 賴正鎰：換屋族終於有喘息空間

央行19日召開理監事會議，決議利率「連8凍」維持不變，並針對房市信用管制進行微調，將自然人第二戶購屋貸款成數從5成放寬至6成。全國商業總會榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰對此表示肯定，他表示，雖然只有再打開一點點水龍頭，但政府已看見換屋族的資金壓力，精準釋出暖意，給予換屋族的喘息空間，但同時對中東局勢引發的通膨隱憂發出嚴正警告。

賴正鎰指出，過去一年5成限貸令讓許多「先買後賣」的剛需與換屋族群面臨斷鏈危機。此次成數調升1成，雖非大開水門，但對於緩解合約糾紛、維持房市「量縮價穩」具指標意義。利率不動即是利多，在營建成本高漲的當下，穩定的金融環境是房市的定海神針。

針對央行同步上調CPI預測，他憂心忡忡地表示，中東戰局若擴大，國際油價與天然氣價格勢必飆升。他表示，台灣能源高度依賴進口，一旦能源價格失控，將引發嚴重的「輸入型通膨」。此時若再調漲電價，將成為壓垮民生與產業的最後一根稻草。

賴正鎰也向政府喊話，4月電價必須「全面凍漲」。他分析，當前營建業正逢碳費開徵與缺工挑戰，若電力成本再漲，水泥、鋼鐵等建材將集體跟進，屆時房價將因成本推升而被迫上揚，央行放寬貸款的善意將被通膨沒收。他強調，政府應以稅收盈餘優先平抑能源價格，守住電價防線，否則2026年下半年恐陷入物價與房價齊飛的惡性通膨。