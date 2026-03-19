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外資狂砍股匯齊跌 新台幣爆量重貶收31.953元

中央社／ 台北19日電
台灣股匯市今天同步下挫，新台幣貶勢洶洶，盤中最低觸及31.992元，在央行進場調節下，收在31.953元，重貶1.21角。圖／聯合報系資料照片
台灣股匯市今天同步下挫，新台幣貶勢洶洶，盤中最低觸及31.992元，在央行進場調節下，收在31.953元，重貶1.21角。圖／聯合報系資料照片

美國聯準會主席鮑爾放鷹，澆熄市場降息預期，金融市場震盪，台灣股匯市今天同步下挫，新台幣貶勢洶洶，盤中最低觸及31.992元，在央行進場調節下，收在31.953元，重貶1.21角，創逾10個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額爆出大量，達32.735億美元。

美國聯邦準備理事會（Fed）在政策會議上宣布利率按兵不動，並暗示不急於降息。聯準會放鷹，加上中東戰事推升通膨隱憂，美股全線收黑，美元指數重新站上100。台股今天開低走低，終場下跌658.9點，收在33689.68點，跌破月線。

三大法人合計賣超台股1020.21億元，其中外資大砍909.47億元，為歷史第8大賣超金額。

美元反彈加上熱錢大舉出走，新台幣兌美元今天以31.86元開盤後，迅速貶破31.9元關卡，再度測試32元整數大關，午盤一度重貶1.6角，尾盤貶幅略為收斂，終場力守在31元價位。

外匯交易員表示，受外資大舉賣超台股影響，新台幣走弱，上午台股跌幅稍有收斂，帶動新台幣貶勢略為趨緩；午後外資大幅匯出，新台幣距離32元僅一步之遙。

外匯交易員指出，今天部分出口商進場拋匯，但難敵外資匯出力道，近期新台幣貶壓沉重，「央行有進場調節，不希望新台幣貶太快」。他認為，短線新台幣呈現偏弱震盪格局，不排除近期就會貶破32元。

根據央行統計，美元指數今天升值0.64%，非美貨幣大多承壓，韓元大貶0.99%、新加坡幣貶值0.51%、人民幣與新台幣均貶0.38%、日圓貶0.29%。

新台幣 Fed 台股 金融市場 三大法人 央行 美元指數

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