外資狂砍股匯齊跌 新台幣爆量重貶收31.953元

央行19日召開理監事會議，決議利率「連8凍」維持不變，並針對房市信用管制進行微調，將自然人第二戶購屋貸款成數從5成放寬至6成。全國商業總會榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰對此表示肯定，他表示，雖然只有再打開一點點水龍頭，但政府已看見換屋族的資金壓力，精準釋出暖意，給予換屋族的喘息空間，但同時對中東局勢引發的通膨隱憂發出嚴正警告。

2026-03-19 18:55