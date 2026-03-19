央行限貸令微調…建商公會楊玉全肯定 這點沒注意房貸恐看得到、排不到

央行19日召開理監事會議宣布，將全國自然人第二戶購屋貸款最高成數由五成調升為六成，對換屋族的限貸令政策微調；對此，中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全肯定央行能聽取民意，針對自然人第二戶貸款適度「鬆綁」一成，顯示政府在防堵投機的同時，已注意到城鄉差異或家庭剛性需求（如照顧長輩、子女分居等）的金融便利性。

楊玉全表示，第二戶房貸成數由五成調升至六成，對於正值換屋期的民眾而言，可減少約一成的自備款壓力，避免因資金卡死而導致違約風險或換屋困局。這對於促進房屋汰舊換新、活絡房市正常交易具有正面意義。

楊玉全建議，金融機構在3月20日實施央行第二戶房貸上調至六成新措施後，針對「已簽約但未撥款」的個案，應有明確的銜接標準，確保民眾能即時適用新制六成的額度。

另外，楊玉全提醒，雖然央行鬆綁第二戶房貸成數一成，但因金融機構內部的「總量管制」（如銀行法第72-2條）若未同步配套，民眾仍可能面臨「看得到額度、排不到貸款」的困境。

楊玉全建議，銀行應持續優先支持自住、換屋類貸款，並呼籲央行對土方之亂造成開發困難、適時鬆綁18個月開工限制，以及同步滾動式檢討10餘年未配合市場實況豪宅門檻限制。