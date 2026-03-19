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央行鬆綁第二屋 專家點1原因：是逃命波、不是反轉訊號
高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，央行鬆綁第2屋貸款成數，確實有助於改善局部流動性，但並未改變整體資金環境仍偏緊的事實。
他表示，疫後建物第一次所有權登記從15萬棟逐漸拉升到去年的18萬棟，不但逐年增加，更屢創21世紀以來新高，使得有限的信用資源，掉進交屋潮的黑洞，其餘房貸需求只得被迫收縮。
他直言，住宅市場的房價不降、貸款無著，市場已經陷入流動性的僵局。第七波信用管制後，市場陷入「價撐量縮」的假平衡，而今年初的量縮趨緩是撐出來的，絕不是回春，關鍵的是資金斷層的壓力從來沒有解除。
黃舒衛表示，賣方應認清，現在價格由買方喊牌，不再由賣方想像。當購買力不帶槓桿、不帶泡沫、將真正反映需求與支付能力，也將會出現真正的「價格」。
黃舒衛強調，第二戶貸款成數調整有助於緩解短期壓力，但不應被解讀為市場反轉訊號。對賣方而言，房市已進入一場無聲淘汰賽。市場不會等人，只會洗牌。撐得久不代表撐得住，轉得早、動得快、降得大，才能活得下來。
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