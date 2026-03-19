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央行鬆綁房市管制！建商公會肯定 惟需注意「看得到排不到」貸款困境

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全。聯合報系資料照
中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全。聯合報系資料照

房市自第七波信用管制措施以來陷入急凍，各界呼喊鬆綁措施不斷，央行19日召開理監事會議宣布，將全國自然人第2戶購屋貸款最高成數由五成調升為六成。

中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，肯定央行能聽取民意，針對自然人第2戶貸款適度「鬆綁」一成。這顯示政府在防堵投機的同時，已注意到城鄉差異或家庭剛性需求，像是照顧長輩、子女分居等的金融便利性。

楊玉全表示，貸款成數由五成調升至六成，對於正值換屋期的民眾而言，可減少約一成的自備款壓力，避免因資金卡死而導致違約風險或換屋困局，這對於促進房屋汰舊換新、活絡房市正常交易具有正面意義。

楊玉全建議，金融機構在3月20日實施後，針對「已簽約但未撥款」的個案，應有明確的銜接標準，確保民眾能即時適用新制六成的額度。雖然成數提升，但金融機構內部的「總量管制」（如銀行法第72-2條）若未同步配套，民眾仍可能面臨「看得到額度、排不到貸款」的困境。

楊玉全建議，銀行持續優先支持自住、換屋類貸款，並呼籲央行對土方之亂造成開發困難鬆綁18個月開工限制，以及10餘年未配合市場實況豪宅門檻限制重新檢討。

房市 金融機構 央行

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