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銀行法72條之2排除新青安計算 5個月放出1175億活水

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
銀行法72條之2排除新青安計算，5個月放出1175億活水。 圖／本報資料照片
銀行法72條之2排除新青安計算，5個月放出1175億活水。 圖／本報資料照片

金管會去年8月底放行新青安放款可不計入銀行法第72條之2的統計範圍，最新統計指出，從去年9月至今年1月底止，5個月內排除銀行法在銀行法第72條之2統計的新青安放款，共有1175億，若加上不動產放款不受銀行法72條之2拘束的土銀的新青安放款，共有1563億元。

新青安即將在7月底落日，財政部與行政院正在研商接力的新青安2.0版本，而根據金管會內部評估，去年9月金管會所發出的新青安免計入72條之2的函令，只要新青安續辦，即使細節內容作調整，依照當初函令的精神，仍可繼續引用這份函令，將新青安2.0繼續排除在銀行法第72條之2的計算之列。

銀行法第72條之2，主要規定國銀的房貸和土建融加計的不動產放款總量，不能超過銀行存款與金融債券總量的30%，去年從上半年起銀行就有嚴重的房貸荒，甚至連新青安都因此得等上3個月以上，甚至半年的排撥，最後政院拍板，新青安可不計入銀行法第72條之2的計算範圍。

銀行局副局長張嘉魁也引述金管會最新統計指出，1月底全體國銀的72條之2 的平均值為25.29%，較去年8月底的25.89%減少0.6百分點，其中若七大行庫的統計（因為土銀不受銀行法72條之2拘束）觀察，七大行庫的平均值今年1月底為26.87% ，較8月底的27.4%，減少0.55%，顯見這份函令對於改善房貸荒的幫助。

若以全體國銀的房貸餘額來比較，張嘉魁說，可看到115年1月底為11兆5500億，較114年8月底11兆3596億，增加1904億，顯見房貸資金供應仍充足。

新青安 房貸 政院 財政部 金管會 行政院 銀行法

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