不動產放款破口 金管會盯上企業和租賃公司大額周轉金

金管會監督銀行的不動產放款，現在盯上企業大額周轉金。金管會今日公布最新的去年下半年金檢結果，其中，在不動產放款缺失方面，部分銀行未落實辦理大額週轉金貸款審查及追蹤，已被列入主要金檢缺失，可見得企業大額周轉金放款已被盯上。

金管會從金檢中發現的不動產授信缺失，還包括了銀行未查覺短期內連續購置及出售不動產，並持續申請購屋貸款這些疑似投資客的行為，以及購屋者的「人頭戶」問題，亦即對以大額現金存入款或第三人匯入款作為購屋價金，未瞭解資金來源及借戶與第三人的關係，以及空地擔保授信多次續約卻仍未動工興建。

其中，大額周轉金徵審時的授信缺失，主要來自二個面向，一是土地開發商，二是租賃公司。金管會指出，部分銀行對具不動產開發業及房地產投資背景的個人借戶核貸鉅額理財週轉金，但未加強審查資金用途，且動撥後未追蹤申貸資金是否有流供購置不動產的情事。

這形同「掛羊頭賣狗肉」，雖未以房貸或土建融名義，但卻把周轉金挪移到這些用途，來規避金管會對於不動產放款集中度的管理。而且除了建商外，銀行業對部分大型租賃公司的營運周轉金貸款亦有資金挪用的缺失，亦即租賃公司本身有不動產融資業務，而且透過營運周轉金方式把資金拿去借給建商或是其他土地開發商，等於銀行雖未直接借款給建商，但建商卻透過銀行放給租賃公司的錢取得資金，形成政府降溫房市的破口。

檢查局在檢查報告中亦明確指出，銀行放款給營業項目涵蓋不動產融資的租賃業者，為其辦理大額營運週轉金貸款，卻未落實評估資金需求，貸後定期覆審亦未確實追蹤實際資金用途，使資金流用至不動產業相關資金融通。