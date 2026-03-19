央行鬆手「換屋人道走廊來了」！貸款上調至六成 專家：房市暖流來了

央行理監事會議仍聚焦在通膨等潛在風險，不過房市終於捎來一絲暖流、好消息，央行此次針對自然人第二戶貸款，貸款上限由五成調升為六成，回應民眾陳情申辦自然人第二戶貸款係供家人或自己購屋自住之需求。

信義房屋不動產企研室曾敬德指出，政策對於房市略為釋出善意，至少兩大正向訊號，包括信心面提升，第二換屋族群也可少準備一成自備款，不過股市大漲與通膨潛在風險，可能讓央行只能慢慢調整。

央行指出，考量本行選擇性信用管制成效逐漸顯現，且金融機構已持續強化不動產授信風險控管，房市投機炒作減少，並為回應民眾陳情申辦自然人第二戶貸款係供家人或自己購屋自住之需求，適度調整全國自然人第二戶購屋貸款之成數上限，由五成調升為六成，並修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自2026年3月20日起實施。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次的微鬆綁不至於讓買氣大幅提升，但至少一路的緊縮似乎看到慢慢鬆綁的跡象。

不過曾敬德指出，現在市場挑戰仍多，包括台股資金暢旺，只要一小部分資金流入房市，都有可能出現新的變化，再加上能源帶來的通膨風險，也可能成為房市的催化劑，一旦管制太早鬆綁，房市可能又有上漲風險，因此央行可能再等等保持耐心，滾動式檢討與調整幫助需要貸款的自用需求，避免資金又錢進房市，之前的努力就可惜了。