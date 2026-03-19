央行鬆綁房市管制 自然人第二戶貸款成數從5成放寬至6成

中央銀行19日舉行今年第1季理監事會，會中決議調整房市管制，將自然人第2戶貸款成數由5成調升為6成。

央行自推出第七波房市信用管制至今已約1年半，中央銀行表示，自2024年9月本行第七度調整選擇性信用管制措施，加以銀行落實執行自主管理不動產貸款總量以來，銀行受限貸款成數下降，民眾看漲房價預期心理趨緩；房市交易持續降溫，房價漲勢減緩。本國銀行辦理無自用住宅民眾購屋貸款占購置住宅貸款之比率持續上升，都更危老重建貸款占建築貸款之比率亦持續增加。

央行也指出，全體銀行不動產貸款占總放款比率（不動產貸款集中度)）由2024年6月底的高點37.6%，回降至本年2月底的36.0%。此外，全體銀行不動產貸款餘額年增率自2024年9月底的高點9.4%，降至本年2月底的3.7%；其中，購置住宅貸款餘額年增率自2024年9月底的高點11.3%，降至本年2月底的4.5%、建築貸款餘額年增率亦趨降至本年2月底的1.5%，顯示銀行信用資源過度流向不動產部門情勢已見改善。

央行表示，考量選擇性信用管制成效逐漸顯現，且金融機構已持續強化不動產授信風險控管，房市投機炒作減少，並為回應民眾陳情申辦自然人第2戶貸款係供家人或自己購屋自住之需求，適度調整全國自然人第2戶購屋貸款成數上限，由5成調升為6成，並修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自本年3月20日起實施。

央行強調，未來銀行仍須按月向央行報送不動產貸款相關資料，本行並加強辦理專案金檢，以檢視各銀行遵循本行規定及內部控管不動產貸款總量情形；同時密切關注房地產相關政策對房市的可能影響，滾動檢討信用管制措施執行成效，適時調整相關措施內容，以促進金融穩定及健全銀行業務。