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利率連八凍 央行放寬第二戶成數管控至六成

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利率連八凍 央行放寬第二戶成數管控至六成

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
央行今日理監事會宣布利率維持不變，房市管控則放寬第二戶貸款成數從五成提高到六成，圖為總裁楊金龍。圖／本報資料照片
央行今日理監事會宣布利率維持不變，房市管控則放寬第二戶貸款成數從五成提高到六成，圖為總裁楊金龍。圖／本報資料照片

中央銀行今日舉行第ㄧ季理監事會，央行利率「連八凍」，根據理事會決議，維持重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各為2％、2.375％及4.25％。

值得注意的是，央行強調，中東戰爭推升油價，但政府能源價格平穩機制下，央行上修今年CPI到1.8%。並強調地緣政治風險跟天候因素將影響將來通膨趨勢。此外，央行也上修經濟成長率為7.28%。

房市政策上，央行認為房市投機已經減少，這次管控出現調整，也是回應民眾陳情第二戶供家人及自己購屋自住需求，所以將第二戶貸款成數從五成升到六成，但央行強調未來銀行仍需報送不動產貸款資料，並加強專案金檢。

新聞稿中特別強調，不動產集中度根據央行統計，已經從去年六月高點37.61%降到二月底的36%。全體銀行不動產貸款餘額、購屋貸款餘額跟建築貸款餘額年增率都呈下降趨勢。截至二月底分別是3.7%、4.5%、 1.5%。

央行2022年啟動升息以前，過去國內利率長年「只降不升」，2020年3月因應疫情降息1碼，重貼現率一度跌至1.125%，突破金融海嘯的最低紀錄。

直到2022年第一季理監事會，為楊金龍任內首度升息1碼，後續連五季升息共3碼，重貼現率升至1.875％，加上去（2024）年第一季升息半碼，此波升息已調升利率達3.5碼，但從前年第二季起，利率已經連八季未再調整。

央行 金融海嘯 第二戶貸款 楊金龍 經濟成長率 升息

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