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戰事干擾令聯準會採取觀望態度 國泰世華銀展望金融市場發展

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

美國聯準會本次FOMC會議維持利率3.5～3.75%不變，根據最新點陣圖，今年預估降息一碼，國泰世華銀行指出，短期受美伊戰爭影響推升油價，點燃通膨回升的擔憂，若戰事延續至第2季，降息路徑不確定性將大增、經濟成長放緩風險升溫，股市可視為中短期干擾，美股多頭趨勢仍在；美債殖利率短線面臨上升壓力，匯市美元偏強勢，亞幣則呈現弱盤。

此次聯準會FOMC會議中，以11（維持利率)：1（降1碼)通過，僅理事Miran支持降息1碼，本次會後公布的點陣圖顯示，中位數預估今、明、後年分別降息1、1、0碼，與去年12月基本一致；值得注意的是，有7名委員認為今年不會降息，而聯準會主席鮑爾亦坦言4、5名官員預期的降息次數由2次下修為僅1次。

最新經濟預測摘要（SEP）中，聯準會將今年實質GDP成長預測提高至2.4%；PCE中位數上調至2.7%；預計失業率維持在4.4%。顯示美國經濟仍具韌性，但通膨回落速度較先前預期緩慢。

展望未來，國泰世華銀行指出，隨著就業需求降溫，聯準會今年維持偏寬鬆的政策路徑。然而，短期受美伊戰爭影響推升油價，點燃通膨回升的擔憂。若衝突於短期內終結，聯準會仍有望第3季啟動降息；若戰事延續至第2季，降息路徑的不確定性將大為升高。

總體經濟方面，國泰世華銀行分析，若荷莫茲海峽提前解除封鎖，將有助緩和對全球經濟、通膨的衝擊。然而，一旦戰事延續至第2季，將導致經濟成長放緩的風險上升，亦將影響全球央行的貨幣政策步調，聯準會的降息節奏也將有往後遞延的可能。

股市方面，在戰事緩和前，市場避險情緒將增添股市波動。然而，科技與AI等相關成長型產業的趨勢未改變；在地緣風險屬中短期干擾的情境下，美股結構性多頭趨勢仍在，過度回檔可視為中長線布局契機。

債市方面，在戰事緩和前，油價攀升使通膨不確定性升高，美債殖利率面臨短期上行壓力，亦壓縮聯準會降息空間。待荷莫茲海峽封鎖解除後，殖利率可望重新回落。投資策略上，可於利率走升之際，以現金流角度布局投資等級債券。

匯市方面，在戰事尚未緩解前，避險情緒帶動資金流入美元，再度凸顯美元在全球避險貨幣中的核心地位。在荷莫茲海峽風險未完全消退前，美元偏強勢，亞幣則呈現弱盤。

美國經濟 美伊戰爭 金融市場

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