央行：2月土建融貸款餘額年增率連5個月正成長 前2月增加366億元

金管會監督銀行的不動產放款，現在盯上企業大額周轉金。金管會今日公布最新的去年下半年金檢結果，其中，在不動產放款缺失方面，部分銀行未落實辦理大額週轉金貸款審查及追蹤，已被列入主要金檢缺失，可見得企業大額周轉金放款已被盯上。

2026-03-19 17:20