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央行：2月土建融貸款餘額年增率連5個月正成長 前2月增加366億元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行公布最新統計，2月建築貸款（俗稱土建融）餘額攀升至3兆4,840億元，較上月增加195億元。圖／本報資料照片
中央銀行公布最新統計，2月建築貸款（俗稱土建融）餘額攀升至3兆4,840億元，較上月增加195億元。圖／本報資料照片

中央銀行公布最新統計，2月建築貸款（俗稱土建融）餘額攀升至3兆4,840億元，較上月增加195億元，年增率達1.46％，不僅自去年9月脫離負成長後，已連續5個月維持正成長，在歷經一年多的信用管制與市場修正後，建築融資動能似有止跌回穩跡象。

央行統計土建融放款年增率亦從2024年4.72%的高峰，下滑至2025年9月的負0.37%，隨後才轉為正成長，並連續5個月回升。

從全年數據來看，2025年土建融餘額僅增加92億元，年增率僅0.27%；對比2024年大增1,429億元、年增率4.3%，幾乎呈現急凍狀態。

2026年土建融的放款餘額在前2個月就增加366億元。

央行

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