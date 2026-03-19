因應長壽退休金缺口 南山推美元還本養老險「美利Pay」

據國際調查指出，全球50歲以上民眾，若以當地平均壽命估算，每五個人中就有二人退休儲蓄比壽命短缺至少10年，即準備的退休金或儲蓄恐無法支應生命的長度，若以百歲人生計算，不足比率將拉高到八成，因此，極大比率的50歲以上中壯、準退休族群都有「長壽憂慮」，擔心晚年錢不夠用。

南山人壽近期針對變動年代，推出一系列美元固定利率保單，深受50歲以上族群喜愛，分析去年至今年初投保南山人壽美元固定利率養老險「美利Fun鑫美元養老保險（定期給付型）（U1P10E2）」的保戶，50歲以上占比近75%，其中，女性約逾50%，男性則約為25%，40到49歲族群則約占14%。

保戶希望用固定利率規劃部分退休金或相關資金，以因應大環境的不確定性，亦有保戶希望在資產價值增長的同時，也能有穩定的現金流，補充退休金或相關年度資金規劃，因此南山人壽推出繳費年期2年、保險年期25年的「美利Pay美元還本養老保險（定期給付型）（U2P25E） 」，第一保單年度屆滿即開始給付「生存還本保險金」，提供想規劃退休金，同時又想有穩定現金流，並且能有資產傳承與身故或完全失能分期定期保險金功能的保戶。

科技不斷進步，全球平均壽命亦不斷延長，據內政部統計，2024年國人平均壽命為80.77歲，較1994年時增加6.27歲，相當以每10年增加平均壽命2歲的速度，男性平均壽命從30年前的71.8歲增加到77.42歲，女性則由77.76歲拉長為84.3歲，若以65歲退休來計算，要準備15年以上的退休生活費用，才能維持退休後的生活舒適度。

對此，有不少人對退休資金是否充足，感到憂慮，尤其是女性，不到四成對退休後財務舒適有信心，更有近六成擔心要延後退休，從投保數據亦可看見，女性保戶比男性更偏好有「固定、穩定、確定」的商品，來協助其規劃退休養老生活。

繼2025年中推出受市場青睞的美元養老險「美利Fun鑫」後，南山人壽於今年3月中再度推出可年年還本的美元還本養老險「美利Pay」，主要針對有穩定現金流需求、想補強退休金、想規劃子女教育基金、可資產傳承又可兼顧照顧家庭功能的保戶，保單繳費年期2年，適合手中已有一定美元資產部位者，分兩年繳交美元保費，被保險人於第一保單年度屆滿仍生存時即開始給付生存還本保險金，還本金係數前低後高，可符合退休生活現金流的需求，25年屆滿時符合保單條款約定條件，即給付滿期保險金，保障期間亦有身故或完全失能保障，要保人還可指定分期定期給付方式，讓保單發揮長期照顧家庭的功能，可謂多功能型保單。

保單採固定利率，讓想規劃退休金或子女教育基金者，可有相對確定的滿期金金額，穩定信心，年年給付生存還本保險金的設計，可做為退休族群的穩定現金流來源之一，補強退休後的所得替代率，也能提高退休舒適度，青壯族群則可做為子女教育基金及年度旅遊基金等規劃，做為所有資產中，相對固定的布局。