聽新聞
0:00 / 0:00
2月五大銀行放款利率微幅下滑 房貸利率同步走低
央行公布2月本國五大銀行(台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀)新承做放款加權平均利率為2.086％，較1月的2.091％下降0.005個百分點，係因除週轉金貸款利率微升外，其餘各類貸款利率均下降。若不含國庫借款，2月五大銀行新承做放款加權平均利率為2.189％，則較1月的2.141％上升0.048個百分點。
2月本國五大銀行新承作房貸利率則來到2.322%，較上月下滑0.5個基本點；而新承作房貸金額也降至367.64億元，月減200.02億元。主要受到2月農曆春節影響。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。