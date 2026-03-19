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2月五大銀行放款利率微幅下滑 房貸利率同步走低

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
央行公布2月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為2.086％，較1月的2.091％下降0.005個百分點。圖／聯合報系資料照片
央行公布2月本國五大銀行新承做放款加權平均利率為2.086％，較1月的2.091％下降0.005個百分點。圖／聯合報系資料照片

央行公布2月本國五大銀行(台銀、合庫銀、土銀華銀一銀)新承做放款加權平均利率為2.086％，較1月的2.091％下降0.005個百分點，係因除週轉金貸款利率微升外，其餘各類貸款利率均下降。若不含國庫借款，2月五大銀行新承做放款加權平均利率為2.189％，則較1月的2.141％上升0.048個百分點。

2月本國五大銀行新承作房貸利率則來到2.322%，較上月下滑0.5個基本點；而新承作房貸金額也降至367.64億元，月減200.02億元。主要受到2月農曆春節影響。

央行 華銀 土銀 一銀 台銀

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