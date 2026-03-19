法人估富邦金殖利率約4.5% 看好明年可維持具競爭力股利政策

伊朗封鎖荷莫茲海峽造成油價大漲，塑化原料取得日趨困難，台橡（2103）執行長蔡偉強指出，目前對產業而言，已經不是漲不漲價或價格的問題，而是「有沒有貨可以出」的問題。而台塑（1301）、台塑化（6505）先前於10日也對客戶發出不可抗力通知，相關產品將減產、調整產線。塑化股19日大漲，華夏（1305）、台達化（1309）、亞聚（1308）、台聚（1304）盤中都攻漲停，台塑、國喬（1312）上漲逾4%。

2026-03-19 11:14