聯準會宣布利率不動 渣打預測美國今年都不會降息

渣打銀行發布最新全球暨台灣經濟展望，預估今年全球經濟成長可望維持在3.4%的穩健水準，台灣繼續受惠於人工智慧（AI）蓬勃發展帶動的全球半導體需求升溫，上調2026年GDP成長預測至8%；並維持對美國聯準會今年不降息的看法。

聯準會周三會議維持利率不變，主席鮑爾非但未暗示不久會降息，反而強調，若要恢復降息，必須看到通膨降溫有所進展，尤其是因關稅推升的貨物通膨；他還說「如果我們沒看到進展，就不會降息。」

渣打集團大中華及北亞區首席經濟學家丁爽表示，與市場觀點差距極大的是，渣打在伊朗戰爭爆發前，就預測聯準會今年可能不會降息；如今伊朗戰爭爆發，市場紛紛將原先預期今年降息次數二到三次，降為不到一次；渣打則持續認為，聯準會今年降息機率很小，也就是「維持今年不降息的判斷」。

面對台灣今年1至2月份出口年增達約45%，渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安樂觀預估，台灣經濟前景將繼續從資訊通信技術產品和電子元件出貨量的激增中獲益。

胡東安強調，台灣在先進晶片製造領域的領先地位，半導體產業受益當前AI熱潮的時間可望延長，預計強勁出口加上AI投資在未來幾年內會持續支撐台灣經濟成長。