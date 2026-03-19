渣打銀：地緣政治因素 內需與投資逐漸取代出口左右經濟發展

渣打銀行今舉行「全球暨台灣經濟展望」記者會，渣打集團大中華及北亞區首席經濟學家丁爽表示，影響全球經濟動能的關鍵因素，正由貨幣政策逐步轉向財政政策，內需與投資也逐漸取代出口左右經濟發展。

丁爽進一步指出，由於全球經濟正處於關鍵轉型期，加上地緣政治因素正在重塑全球經濟策略，石油、稀土、半導體等大宗商品將被賦予更高的戰略價值，以近期油價飆升為例，便對原本受益於溫和通膨和弱勢美元的能源進口型亞洲經濟體帶來挑戰。

儘管政治博弈和戰略複雜性日益增加，不過全球貿易仍在持續擴張、資本也正在重新配置，丁爽認為流動性、財政可持續性和地緣政治風險之間的平衡最終將決定各經濟體的韌性能否持久。丁爽點出，地緣衝突升溫、軍備競賽加劇、國際權力平衡的誤判、和平解決爭端機制弱化、強權擴張與意識形態衝突，將是形塑全球新秩序中的主要風險。