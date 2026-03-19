快訊

假刷卡真套現 ！第三方支付「台灣里」涉洗錢70億坑殺41家銀行

美媒曝光伊朗政權內部現況！新任最高領袖遭爆「如空殼」

銓敘部擬大修公務員考績法 不再分甲乙丙丁等、考績獎金也擬修正

聽新聞
0:00 / 0:00

渣打銀：地緣政治因素 內需與投資逐漸取代出口左右經濟發展

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

渣打銀行今舉行「全球暨台灣經濟展望」記者會，渣打集團大中華及北亞區首席經濟學家丁爽表示，影響全球經濟動能的關鍵因素，正由貨幣政策逐步轉向財政政策，內需與投資也逐漸取代出口左右經濟發展

丁爽進一步指出，由於全球經濟正處於關鍵轉型期，加上地緣政治因素正在重塑全球經濟策略，石油、稀土、半導體等大宗商品將被賦予更高的戰略價值，以近期油價飆升為例，便對原本受益於溫和通膨和弱勢美元的能源進口型亞洲經濟體帶來挑戰。

儘管政治博弈和戰略複雜性日益增加，不過全球貿易仍在持續擴張、資本也正在重新配置，丁爽認為流動性、財政可持續性和地緣政治風險之間的平衡最終將決定各經濟體的韌性能否持久。丁爽點出，地緣衝突升溫、軍備競賽加劇、國際權力平衡的誤判、和平解決爭端機制弱化、強權擴張與意識形態衝突，將是形塑全球新秩序中的主要風險。

渣打銀行 貨幣政策 地緣政治 經濟發展 全球經濟

延伸閱讀

中東戰事干擾！利用股優於債策略、美台雙市後勢看升

渣打銀：上調台灣2026年 GDP 預測至8% 「雙速經濟」現象台灣也中鏢

群益金鼎證券論壇聚焦地緣風險升溫、AI 帶動市場重定價

地緣政治緊張 新興股市配置比例續升至五年新高

相關新聞

Fed偏鷹立場 VS.中東戰情升級 新台幣午盤再貶破31.9元

Fed偏鷹立場，再加上美國、以色列與伊朗的戰爭升級，伊朗龐大的帕爾斯天然氣田遭到攻擊，導致國際油價飆漲，避險情緒升溫。美元指數走升，再度站100大關；新台幣匯價午盤以31.912暫收，再貶值8分。

聯準會宣布利率不動 渣打預測美國今年都不會降息

渣打銀行發布最新全球暨台灣經濟展望，預估今年全球經濟成長可望維持在3.4%的穩健水準，台灣繼續受惠於人工智慧（AI）蓬勃發展帶動的全球半導體需求升溫，上調2026年GDP成長預測至8%；並維持對美國聯準會今年不降息的看法。

新台幣午盤貶8.9分 暫收31.921元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.921元，貶8.9分，成交金額8.3億美元

鮑爾放鷹股匯齊挫 新台幣貶逾1.3角再測32元大關

美國聯準會主席鮑爾放鷹，打擊市場降息預期，金融市場再陷震盪。美股領跌，台股早盤下挫逾600點，新台幣對美元匯率也重貶逾1...

新台幣開盤貶2.8分 早盤挫逾1角

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.86元開盤，貶2.8分，隨後貶勢擴大至逾1角，貶破31.9元關卡

壽險新契約保費開門紅 前兩月收入大增41% 衝上2,437億元

2026年開局壽險市場在投資情緒回溫、美元商品需求穩健，帶動投資型商品成長動能強勁。壽險公會昨（18）日公布今年前二月保費收入，新契約保費達2,437.9億元，年增41%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。