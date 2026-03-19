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渣打銀：上調台灣2026年 GDP 預測至8% 「雙速經濟」現象台灣也中鏢

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

渣打銀行發布最新全球暨台灣經濟展望，預估今年全球經濟成長可望維持在3.4%的穩健水準，台灣將繼續受惠於人工智慧(AI)蓬勃發展帶動的全球半導體需求升溫，企業擴大投資進而支撐台灣出口動能，上調2026年GDP成長預測至8%。

渣打集團大中華及北亞區首席經濟學家丁爽在記者會上指出，儘管川普關稅帶來的衝擊依舊餘波盪漾，今年全球經濟成長仍可望維持穩健，不過，部分風險尚未完全反映，使影響全球經濟動能的關鍵因素，正由貨幣政策逐步轉向財政政策，內需與投資也逐漸取代出口左右經濟發展。

面對台灣今年1至2月份出口年增達約45%，渣打集團大中華及北亞區資深經濟學家胡東安也樂觀預估台灣經濟前景將繼續從資訊通信技術產品和電子元件出貨量的激增中獲益。胡東安也強調，台灣在先進晶片製造領域的領先地位，半導體產業受益當前AI熱潮的時間可望延長，預計強勁出口加上AI投資在未來幾年內會持續支撐台灣經濟成長。

胡東安也提醒，台灣現況也反映出亞洲日益明顯的「雙速經濟」(Two-Speed Economy)現象，不同產業的發展呈現顯著差異；相較於AI熱潮推動的科技電子產業，傳統產業與私人消費成長則相對疲弱，導致家庭收入差距擴大，對整體通膨帶來抑制。而近期油價波動對全球經濟和大多數亞洲經濟的衝擊、川普關稅不確定性，以及台灣房地產市場降溫等，也都是牽動經濟成長動能的變數。

貨幣政策 人工智慧 全球經濟

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