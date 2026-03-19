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群益金鼎證券論壇聚焦地緣風險升溫、AI 帶動市場重定價

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
精確實業董事長胡白莎(中)、財務長張俊成 (右二)、AI液冷系統新產品研發總監熊棟(左二) 、項目總監王椿凱(左一)及群益金鼎證券資深副總裁鄧學人(右一)於現場合影。(群益金鼎證券/提供)
精確實業董事長胡白莎(中)、財務長張俊成 (右二)、AI液冷系統新產品研發總監熊棟(左二) 、項目總監王椿凱(左一)及群益金鼎證券資深副總裁鄧學人(右一)於現場合影。(群益金鼎證券/提供)

面對2026年全球經濟金融市場高度不確定性，群益金鼎證券（6005）持續深化法人服務，舉辦系列論壇活動，3月17日假台北茹曦酒店盛大舉辦2026年第1季投資論壇，廣邀國內外機構投資人、產業領袖及高資產客戶共襄盛舉，展現群益長期陪伴投資人掌握趨勢、穩健前行的品牌承諾。

這次論壇邀集印能科技（7734）、晶技（3042）、精確（3162） 、佳世達（2352）、南電（8046） 、慧洋-KY（2637）、台灣虎航（6757） 、聚陽（1477）、天虹（6937）、創意（3443）、台灣大哥大（3045）、臻鼎-KY（4958）等多家上市櫃公司與會交流。同時，亦邀請多位重量級講者深入剖析總經環境與產業趨勢，包括財經M平方資深研究員Ralice及工研院研究經理張雯琪，分別就全球經濟展望、以及異質整合與矽光子技術所帶動的設備商機進行解析，聚焦全球總經趨勢與資產配置方向。

財經M平方研究團隊指出，2026年市場核心變數來自三大面向：地緣政治風險升溫、AI產業帶動的結構性變革，以及全球資金與政策環境的轉變。隨中東衝突升溫，能源供應受干擾，油價一度突破每桶100美元，推升市場風險溢價，並對通膨與貨幣政策形成關鍵影響。在資金面方面，市場已由過去「估值驅動」逐步轉向「獲利驅動」，企業基本面將成為影響行情的核心關鍵；而利率政策走向，亦將高度取決於能源價格與通膨變化。在產業結構方面，AI發展持續深化，並由單點突破走向全面擴散。

針對市場關注AI是否取代SaaS的議題，財經M平方研究團隊指出，AI並非軟體產業的終結者，反而須依附既有軟體平台發揮效益，未來競爭關鍵在於企業能否有效整合AI能力，建立兼具數據、技術與客戶信任的護城河。此外，AI技術已逐步對產業鏈產生外溢效應，從資料中心、雲端服務延伸至消費電子、車用、工業及能源等領域，帶動多元產業同步成長，整體企業盈餘呈現「多點式復甦」。在政策面方面，全球趨勢將呈現「地緣風險降溫、財政政策升溫」的格局，各國透過擴張性財政政策支撐經濟成長；儘管美中對峙仍在，全面性衝突風險相對較低。

群益金鼎證券表示，未來將持續透過論壇與研究分享，協助投資人與法人客戶掌握全球市場脈動，提升投資決策品質，在多變環境中穩健布局。

印能科技副總經理兼發言人蘇桓平 (左起)及群益金鼎證券資深副總裁鄧學人於現場合影。(群益金鼎證券/提供)
印能科技副總經理兼發言人蘇桓平 (左起)及群益金鼎證券資深副總裁鄧學人於現場合影。(群益金鼎證券/提供)

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