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Fed偏鷹立場 VS.中東戰情升級 新台幣午盤再貶破31.9元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯價午盤以31.912暫收，再貶值8分。圖／本報資料照片
新台幣匯價午盤以31.912暫收，再貶值8分。圖／本報資料照片

Fed偏鷹立場，再加上美國、以色列與伊朗的戰爭升級，伊朗龐大的帕爾斯天然氣田遭到攻擊，導致國際油價飆漲，避險情緒升溫。美元指數走升，再度站100大關；新台幣匯價午盤以31.912暫收，再貶值8分。

美國聯準會(Fed)3月利率決議如預期連續兩次維持利率區間於3.50%~3.75%，同時將2026年核心PCE通膨預測自去年12月的年增2.5%上修至2.7%，反映通膨緩解速度不如預期。主席鮑爾表示，中東地緣政治風險推升能源價格，增添經濟前景不確定性。

匯銀指出，Fed偏鷹立場帶動美元走強，市場對Fed寬鬆政策預期降溫，目前預期2026年及 2027 年或將各降息一次。

美元指數 美國 國際油價

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