北富銀獲私銀獎 打造「台灣決策、三地連動」跨境家族財管平台

台北富邦銀行長期深耕財富管理領域，憑藉在家族資產整合、跨境傳承規劃及長期陪伴服務上的卓越表現，榮獲「2025家族影響力100」國內最佳私人銀行推薦獎。北富銀分析，隨著台灣家族企業陸續邁入接班階段，高資產客戶所面臨的已不僅是投資報酬問題，而是涵蓋財富傳承、經營權交接、家族治理、跨境稅務合規及資產風險管理等多重挑戰。

「家族影響力100」評選由中華家族辦公室協會發起，與台灣董事學會及企業發展研究中心（CDRC）共同推動，現已邁入第三屆，是亞洲唯一、結構最完整的家族企業專家生態圈評鑑。該評選並非著眼於資產規模或市場聲量，而是聚焦金融機構與專業服務者在家族傳承、治理升級與資本配置等關鍵議題上的實質影響力與長期投入，為家族企業在轉型與接班關鍵期提供具公信力的參考指標。

北富銀分析，隨著台灣家族企業陸續邁入接班階段，高資產客戶所面臨的已不僅是投資報酬問題，而是涵蓋財富傳承、經營權交接、家族治理、跨境稅務合規及資產風險管理等多重挑戰。特別是在全球反避稅法規趨嚴、供應鏈重組與資金跨境流動加劇的環境下，家族資產結構愈加複雜，對於能夠整合法律、稅務、投資與跨境資源的家族辦公室服務需求明顯升溫。

目前北富銀家族辦公室主要服務對象涵蓋台灣上市櫃企業主、本土中小企業主與企業二代、跨境經營的台商與境外高資產人士，以及高額不動產持有族群。針對不同家族背景與資產型態，北富銀以「總體架構師」的角色，協助客戶全面檢視境內外資產布局，釐清代際傳承可能面臨的法律與稅務風險，並透過信託、保險、閉鎖性公司等工具，規劃可落地執行的傳承方案，協助家族在穩健中完成世代交接。

現階段客戶對家族辦公室的需求主要聚焦在於「整合」與「跨境」。北富銀能有效整合銀行、保險、證券及資產管理等集團資源，從企業融資、個人資產配置、家族成員保障到慈善公益規劃，為客戶提供全方位且具延展性的一站式解決方案。同時，北富銀於台灣、香港、新加坡及中國大陸擁有多個服務據點，並持續拓展日本與澳洲市場，形成「台灣決策、三地連動」的跨境家族財富管理平台，能協助高資產家族在合規前提下，靈活因應跨境資金調度與傳承需求。

重視人與人之間的關聯，是台灣文化十分重要的特質。北富銀長期以「信任」作為客戶關係的核心，深入理解每個家族的背景、成員關係與資產脈絡，並以專業且具彈性的服務模式，陪伴客戶一步步完成複雜而敏感的傳承規劃。相較於僅著重商品或制式流程的服務方式，北富銀更強調跨領域專家之間的協作，以及與家族成員之間充分而細膩的溝通，在法規框架內協助客戶將傳承規劃「做到圓滿」，讓家族成員能在充分理解風險與選項的前提下，凝聚共識、穩健前行。

台灣擁有亞洲首屈一指的科技與製造供應鏈，北富銀透過家族辦公室服務，協助高資產家族參與半導體供應鏈相關投資、永續科技專案及綠能企業等標的，讓家族資本得以回應產業趨勢，並與台灣長期競爭力相互扣合。這樣的資產管理模式，不僅著眼於財務回報，更讓家族財富成為支持實體經濟與產業發展的力量，體現「資本回流台灣、投資台灣價值」的實質內涵。