凱基證券全台聯合淨灘 展現永續行動力

凱基證券於3月14日舉辦大型聯合淨灘活動，串聯全台號召逾300名同仁共同參與，以實際行動守護海洋環境，並響應即將到來全球年度環境倡議行動「Earth Hour（地球一小時）」。此次活動由凱基證券總經理黃幼玲親自率隊前往新北福隆參與淨灘行動，除了福隆，同仁亦分別前往新北淡水沙崙、八里挖子尾、基隆大武崙、台南漁光島、高雄旗津等地投入海岸清理工作，將環境倡議轉化為具體行動，展現企業對環境永續的高度重視。

凱基證券同仁於活動當天一早即搭乘火車前往福隆場的淨灘活動，響應節能減碳與環境永續，一起捲起衣袖沿著海岸線分區展開淨灘行動，清理海漂垃圾與塑膠廢棄物，將散落於沙灘上的寶特瓶、塑膠袋及各類海洋廢棄物逐一分類回收，並依循國際海洋廢棄物監測標準ICC（International Coastal Cleanup）進行海廢紀錄，完整填寫各項海洋廢棄物數據，以提升淨灘行動的專業性，並透過科學方式為海洋保育提供重要參考資料。

根據環境部海岸淨灘清理資訊平台資料，凱基證券推動淨灘活動成果已連續四年創下金融業第一，活動足跡遍及全台的新北、基隆、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、台南、高雄及屏東等縣市，並連續三年獲新北市海岸認養表揚，以實際成果展現企業落實社會責任的行動力；同時也持續舉辦企業內部環境永續志工講座，內容涵蓋海洋保育、海廢分類、永續食材與生態教育等主題，讓永續理念逐步融入同仁日常生活。

凱基證券不僅積極投入淨灘活動，亦長期深耕「與環境共生」及「與弱勢共好」兩大核心目標，於多項永續獎項中表現亮眼，包括榮獲「企業減碳溫度計」最高等級評比肯定、以及「TSAA台灣永續行動獎」四項大獎、「TCSA台灣企業永續獎」雙獎與台北市氣候行動獎等殊榮。凱基證券將持續結合企業影響力，推動更多具深度與廣度的永續行動，讓守護環境成為長期且持續的共同承諾。