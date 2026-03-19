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通膨仍是關鍵變數 信用債吸引力浮現

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
市場認為最可能干擾信用市場風險事件排名。資料來源：AlphaWise、Morgan Stanley Research
市場認為最可能干擾信用市場風險事件排名。資料來源：AlphaWise、Morgan Stanley Research

中東衝突推升油價，加上AI對軟體產業帶來結構性影響，市場開始重新評價信用風險。法人表示，非投資等級債利差仍處於歷史相對偏緊水準，整體仍可正向看待。尤其在美國財政政策支撐，以及市場對聯準會降息的預期下，美國經濟動能相對穩健。

至於信用利差是否擴大，關鍵在於油價與利率是否同時出現高度波動。目前情況為油價波動明顯，但利率波動仍屬溫和，使得信用利差仍維持在可控範圍內。

外資報告指出，市場認為最可能干擾信用風險的因素仍是通膨與聯準會政策，而非經濟衰退或信用事件。不過，各項風險評分差距不大，顯示投資人對未來風險缺乏高度共識，也因此解釋了信用市場目前呈現區間震盪、以利差操作為主的投資行為。

瀚亞全球非投資等級債券基金經理人周曉蘭表示，信用債收益率仍具吸引力，而信用風險尚未完全反映於價格中，投資等級債與非投資等級債皆提供相較過去更具吸引力的進場殖利率。

其中，非投資等級債以BB級債券為主，占比達53%，顯示市場資金集中於較高品質的非投資等級債；CCC 級僅占 12%，遠低於歷史平均水準，整體結構較過去更為防守，利率風險亦相對較低。

油價 信用 美國經濟

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