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三大亮點 統一投信全台免費客製化理財講座升級

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

延續過去一年「理財進職場」企業巡迴講座的成功經驗，統一投信秉持普惠金融理念，宣布進一步擴大理財教育服務，面向各類型機構、協會及職場單位等組織，推出全台免費客製化理財講座，讓理財變成每個人都能學會並實際運用在生活中的技能。

統一投信全面升級後的免費理財講座服務，將以「貼近生活的理財知識」為核心，透過三大亮點打造全新理財體驗。首先是客製化設計，統一投信將依照各組織的職涯階段，或是不同類型的族群需求，量身訂做講座題綱，讓參與者可以快速將理財規劃融入生活；第二是白話化理財知識，講座將由統一投信專業講師主講，利用生活中的案例與情境比喻，將複雜的基金、ETF與市場觀念等金融知識，轉化為「聽得懂、做得到」的生活語言；第三是建立健康財商觀念，講師將以風險管理與長期投資出發，傳授投資策略制定及資產配置方式，協助參與者建立穩健且可長久的理財習慣。

「一場講座的起點，可能就是幸福生活的轉折點。」統一投信表示，只要觀念正確，從小額投資開始，也能逐步累積資產，打造自己的財務安全網。多一點正確的理財觀念，就可能讓一個家庭的未來更有保障。未來統一投信也將持續與企業及各類型組織合作，讓金融知識不再只是少數人的專業領域，朝著「理財變日常、幸福成日常」的目標前進。透過統一投信的全台免費客製化講座，讓理財教育能實際走入每個人的生活，陪伴民眾建立幸福的未來。

即日起，全台各類型機構、組織或企業，都可以向統一投信洽詢「幸福理財講座」講座規劃，共同設計客製化理財講座主題。諮詢表單為https://pse.is/8te323，或掃描QRcode填寫。

理財 統一投信 資產配置

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