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富邦產險2月簽單保費收入135.7億元 市占率26.1%、穩居龍頭地位
產險業2月簽單保費收入，受到2月適逢農曆春節連假影響，營業天數減少，整體產險業簽單保費收入略為下滑。統計顯示，2月全體產險業簽單保費收入為520.1億元，年減0.18%，顯示市場需求仍具韌性，但短期受季節因素干擾。
從金控旗下產險個別公司來看，富邦產險2月簽單保費收入達135.7億元，市占率26.1%，持續穩居市場龍頭；國泰產險簽單保費收入為66.4億元，市占率12.8%，位居第二；華南產險為29.9億元，市占率5.75%；兆豐產險則為17.5億元，市占率3.4%。
在各險種表現方面，富邦產險於多數產險品項中皆拿下市占第一，展現全面性競爭優勢。不過，在部分利基型險種中，仍由其他業者分庭抗禮。
其中，船體險由新光產險奪下市占龍頭，信用險則由明台產險居冠，而住宅火險市場則由台灣產物保險拔得頭籌，顯示各家公司在特定領域仍具專業優勢與市場深耕成果。
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