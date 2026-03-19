鮑爾放鷹股匯齊挫 新台幣貶逾1.3角再測32元大關

美國聯準會主席鮑爾放鷹，打擊市場降息預期，金融市場再陷震盪。美股領跌，台股早盤下挫逾600點，新台幣對美元匯率也重貶逾1.3角，最低觸及31.97元，再度測試32元整數大關。

美國聯邦準備理事會（Fed）在政策會議上宣布利率按兵不動，雖然保留降息空間，但暗示不急於降息，官員也正評估美伊戰爭帶來的經濟風險。

聯準會放鷹，加上中東戰事烏雲籠罩，推升美元指數，美股主要指數則全數收黑。台股今天早盤下跌逾600點，失守34000點關卡。

新台幣兌美元匯率今天以31.86元開盤，受強勢美元壓境、台股下挫等利空影響，貶勢火速擴大至逾1角，貶破31.9元價位，最低觸及31.97元，大貶1.38角。

央行今天下午將舉行理監事會，市場普遍預期利率按兵不動，但面對通膨再起的疑慮，後續貨幣政策基調是否改變，受到矚目。