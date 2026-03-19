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匯率連二升 攀一周高點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

美股四大指數收紅激勵，台股昨（18）日延續反彈走勢，外資買超力道擴大，帶動新台幣兌美元匯率走升。新台幣盤中一度逼近31.7元關卡，終場收31.832元、升值5.3分，連兩個交易日走升，為近一周收盤新高。

匯銀主管指出，「超級央行周」登場，美國、日本與台灣等主要央行會議召開前夕，市場觀望氣氛濃厚，匯市量縮盤整。預期隨各大央行利率決策與會後聲明陸續出爐，將為後續股匯走勢提供更明確方向。

美元指數昨日下跌0.3%，主要亞幣全面上揚，韓元升值0.3%、日圓升值0.29%，新台幣及人民幣皆上揚0.17%，星元也上漲0.16%。

對於國內壽險業者今年前二月大幅調整避險策略，避險工具部位金額較去年同期大減，匯銀人士表示，壽險去避險化不僅改變資產配置策略，也正逐步影響外匯市場運作。短期來看，避險部位下降，有助減少因匯率波動引發的被動調整交易。

匯銀人士說，過去壽險持有大量海外資產，透過遠期外匯或換匯交易避險，一旦市場劇烈波動，常因追繳保證金或部位調整而「順勢加碼」，進一步放大匯率波動。如今相關需求減少，短線震盪趨於收斂。

外匯市場 匯銀 資產配置

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