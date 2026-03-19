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壽險業避險減碼 前二月相關金額砍半 台幣支撐鬆動

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者任珮云／綜合報導
央行指出，壽險業主要採用兩種避險方式。 聯合報系資料照
央行指出，壽險業主要採用兩種避險方式。 聯合報系資料照

彭博資訊彙整數據顯示，台灣六大壽險業者1至2月共大砍避險工具部位金額一半，為2013年有紀錄以來同期最大減幅，因新制允許業者分期認列匯兌影響，降低短期避險需求，卻也形同削弱新台幣匯率其中一股支撐力道。

央行指出，壽險業主要採用兩種避險方式，一是無本金交割遠期外匯（NDF），二是換匯交易（SWAP或CS）。其中NDF屬海外交易，不會直接影響國內即期市場；但若壽險業者在SWAP到期後選擇不續作或減少部位，必須於即期市場買進美元交割，可能導致新台幣匯市美元需求增加。

新台幣匯率走勢
新台幣匯率走勢

至於壽險業美元買盤是否會推動新台幣貶值，央行表示，外匯市場需求與供給雙方均有默契，必須遵守「分散原則」，避免集中操作對市場造成過大衝擊。壽險業若有大額美元需求，必須提前告知央行，以利掌握市場影響並維持匯市穩定。

壽險業美元需求在分散操作後「是可控的」，目前仍在即期市場可承受範圍內。央行將持續透過市場監理與溝通機制，確保匯市運作平穩，避免因單一需求集中造成新台幣過度波動。

金管會去年12月批准保險會計制度改革，新制今年1月上路，過去匯率波動須即時反映在損益表，新制上路後允許分期認列匯兌影響，以避免重演去年5月的市場波動。依配套規定，因降低避險省下的成本，必須長期提列於權益項下的特別盈餘公積，用以吸收未來風險並強化資本結構。

壽險業也迅速啟動調降避險部位，根據彭博資訊，台灣六大壽險業以國泰人壽遠期部位減幅最大，1-2月共減少78%；富邦人壽與凱基人壽降幅均超過50%；南山人壽僅小幅下調8.8%。

這形同削弱新台幣一股支撐力道，可能是新台幣今年以來貶值逾1%的原因之一，同時也帶動新台幣NDF由折價轉為溢價。

金管會 彭博 新台幣匯率

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