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2025年租賃業績 連續兩年衰退

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

租賃業2025年業績量統計出爐，2025年租賃及分期市場合計契約金額為7,147億元，與2024年相比，年減1.3%，為連續兩年衰退。不過，租賃業者認為，在連續數年持續創新高之後，加上業者控管中古車及原車融資，整體業務量算是回到相對穩定的水準。

根據台北市租賃商業同業公會最新統計，2025年租賃及分期市場合計契約金額為7,147億元，與2024年相比，年減1.3%，其中，從項目別來看，醫療設備契約金額從112億元降至83.5億元，年減25.4%，為衰退幅度最大的項目別；其次是商業及事物機器，契約金額年減18.3%；生產機器也年減17.1%。

租賃業者分析，近年來銀行協助不少中小企業融資或針對部分產業給予利息減碼，加上配合中小信保基金機制，客戶多半優先選擇先向銀行申請融資，而租賃業主要是扮演補充性資金來源。

另外，2025年車輛及運輸設備承作金額為2,565億元，年減5.1%，雖然占比依舊穩居最高，但比重仍持續下滑，已從2024年的37.3%降至2025年的35.8%；占比第二高的原物料融資，2025年承作金額1,432億元，年減約1.5%，占比仍維持兩成左右；資金貸與2025年承作金額1,250億元，年增19.8%，為項目別當中年成長最高，也顯示租賃業在融資項目上也積極轉向企業周轉。

租賃業者指出，車輛及運輸設備業務占比下滑主要有兩大原因，一是近年包括重車、卡車、遊覽車等大車融資需求皆有下降，加上融資租賃公司納入金保法規範後，業者在中古車融資業務拓展也有所限縮，使得車輛及運輸設備融資部位及比重減少。

中小企業 契約

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