高雄銀4月進駐高雄專區

高雄銀行（2836）昨（18）日舉行法人說明會，總經理張榮泰表示，2026年業務策略將強化財富管理業務，今年1月已開辦高資產財富管理業務，且金管會日前已核准同意進駐高雄資產管理專區，預計4月28日正式進駐，展開高銀另一項新種業務。

高雄銀行2025年全年淨收益50.2億元，年成長14.5%；全年稅前盈餘15.6億元，年成長19.2%；全年稅後純益12.7億元，年成長32.9%，全年淨收益、稅前盈餘、稅後純益不僅皆有雙位數成長，也同步創下歷史新高。

總經理張榮泰指出，2025年底高雄銀行資產總額3,558億元，較去年6月底略有下滑，主要因去年12月底針對放款集中度進行調整，此舉是為了降低銀行放款的風險程度，不過，相較上一年同期資產總額仍年增1.4%；2025年底負債總額3,291億元，年增約1%。

在業務動能方面，2025年第4季單季放款平均餘額2,292億元，年成長5.04%；存款平均餘額3,024億元，年成長5.7%；受惠於存放款成長，2025年淨收益50.2億元，年成長14.5%。

高雄銀行2025年底資本適足率為15.21%，較2024年底增加1.93個百分點；第一類資本比率及普通股權益比率也較2024年底分別增加0.77個百分點、0.74個百分點。

在高資產財管業務方面，張榮泰表示，高雄銀行在今年1月已正式開辦高資產財富管理業務，並規劃將在4月28日正式進駐亞洲資產管理中心高雄專區，有望進一步挹注手續費收入。