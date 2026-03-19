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富邦穩居產險獲利王
2025年產險業整體表現亮眼，多家業者全年獲利刷新歷史紀錄，延續強勁動能至2026年初，市場龍頭地位與競爭態勢更加明確。
根據最新統計，今年前二月以來，主要產險公司獲利普遍維持高檔，其中以富邦產險表現最為突出，持續穩居產險業「獲利王」。
富邦產險2026年2月單月稅後純益達8.1億元，累計前二月稅後純益達21.2億元，較去年同期大幅成長79%。若再加計透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）股票處分損益，調整後2月獲利為9.1億元，前二月累計達23.2億元，顯示投資操作與承保業務雙引擎同步發力，帶動整體獲利再創新高。
金控旗下其他主要產險公司亦不俗成績。國泰產險2月稅後純益為3.1億元，累計前二月達6.4億元，為歷史同期次高水準，展現穩健成長動能。
華南產險2月稅後純益為1.13億元，前二月累計達2.06億元，維持穩定獲利表現；兆豐產險2月獲利0.61億元，累計前二月稅後純益1.51億元，呈現持平。
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