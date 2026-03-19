聽新聞
0:00 / 0:00

壽險新契約保費開門紅 前兩月收入大增41% 衝上2,437億元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
2026年開局壽險市場在投資情緒回溫、美元商品需求穩健，帶動投資型商品成長動能強勁。圖／AI生成，非新聞現場
2026年開局壽險市場在投資情緒回溫、美元商品需求穩健，帶動投資型商品成長動能強勁。圖／AI生成，非新聞現場

2026年開局壽險市場在投資情緒回溫、美元商品需求穩健，帶動投資型商品成長動能強勁。壽險公會昨（18）日公布今年前二月保費收入，新契約保費達2,437.9億元，年增41%。

根據壽險公會統計，傳統型保單1月新契約保費達813.7億元，年成長逾56%，2月則下滑至424.9億元，月減47.7%、年減9.3%，主要是因為2月受春節因素、天數減少影響銷售。不過總計前二月新契約保費收入達2,437.94億元，年增41%，成長強勁。

若觀察整體壽險業總保費收入，達5,074.8億元，年增16.5%，其中，傳統型商品表現穩健，仍占銷售主力，投資型商品成長動能強勁、年增高達51.4%。

延續去年底全球股市熱絡氣氛，帶動投資型商品買氣全面爆發，若計入非保險合約，壽險業今年前二月投資型總保費收入達1,357.9億元，年成長51.4%，投資型新契約保費則有1,199.2億元，年成長62％；傳統型總保費收入達3,716.9億元，年成長7.4%，傳統型新契約保費達達1,238.6億元，年成長25.2%。

壽險公會指出，投資型保單延續股市熱絡氣氛，加上壽險公司與通路合作推廣銷售，帶動保單收入持續成長；傳統型保單則受惠於美國聯準會維持基準利率不變，市場對利率預期持觀望態度，加上現行美元保單宣告利率維持相對吸引水準，帶動美元利變型保險商品銷售動能。

此外，保險業接軌IFRS 17和TIS（新一代清償能力制度）也帶動壽險公司推動推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的期繳型及保障型保險商品，而美元保單則有助於平衡資產負債及幣別配置，因此有部分壽險公司陸續推出美元或外幣計價的利變型保單，並策略推動刺激銷售。

從各險別的新契約保費收入（含非保險合約）分析，壽險1,587.4億元占比最高，達65.1%，年成長37.6%；年金險761.2億元占比次之，約31.2%，年成長55.8%；至於健康險和傷害險則與去年同期相當，分別約64.8億元和24.4億元，占比2.7%及1%。

以各個通路業績來看，新契約保費收入中，壽險公司自行銷售賣出1,052.1億元，占43.16%；銀行經代保代通路1,007.2億元，占41.31%；傳統保險經紀人、保險代理人僅378.6億元占15.53%。

保費 美國聯準會 契約

延伸閱讀

壽險業前二月總保費收入逾5,074億元 新契約保費成長逾四成

臺灣金2026年前二月獲利逾百億 旗下人壽獲利寫同期新高

做不大就出局！法巴產險撤台 金管會曝背後關鍵原因

五大壽險前二月獲利增逾62%

相關新聞

新青安2.0取消補貼？阮清華：不會全補貼或全不補貼

新青安利息補貼將在今年7月底到期，外傳已經有其他備案。財政部次長阮清華18日表示，部會目前考慮到包括用於利息補貼的財源、利息與計算公式的設計、年輕人購屋的真正需求、以及方案是否會影響未來的房貸或市場，但不會走向「完全不補貼」或「全面補貼」，會通盤衡量政策效果與市場影響。

壽險新契約保費開門紅 前兩月收入大增41% 衝上2,437億元

2026年開局壽險市場在投資情緒回溫、美元商品需求穩健，帶動投資型商品成長動能強勁。壽險公會昨（18）日公布今年前二月保費收入，新契約保費達2,437.9億元，年增41%。

2025年租賃業績 連續兩年衰退

租賃業2025年業績量統計出爐，2025年租賃及分期市場合計契約金額為7,147億元，與2024年相比，年減1.3%，為連續兩年衰退。不過，租賃業者認為，在連續數年持續創新高之後，加上業者控管中古車及原車融資，整體業務量算是回到相對穩定的水準。

玉山黃金種子 播撒台南

玉山銀行與玉山志工基金會自2007年發起「玉山黃金種子計畫」，致力於在閱讀資源相對不足的小學打造溫馨舒適的閱讀環境，昨（18）日於台南市成功國小舉行第200所玉山圖書館啟用典禮，現場由玉山合唱團、學生們用溫暖歌聲表達祝福與感謝。成功國小位於赤崁文化園區內，圖書館設計也結合當地歷史脈絡，承載文化傳承與多元文化融合的意義。

富邦穩居產險獲利王

2025年產險業整體表現亮眼，多家業者全年獲利刷新歷史紀錄，延續強勁動能至2026年初，市場龍頭地位與競爭態勢更加明確。

高雄銀4月進駐高雄專區

高雄銀行昨（18）日舉行法人說明會，總經理張榮泰表示，2026年業務策略將強化財富管理業務，今年1月已開辦高資產財富管理業務，且金管會日前已核准同意進駐高雄資產管理專區，預計4月28日正式進駐，展開高銀另一項新種業務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。