壽險新契約保費開門紅 前兩月收入大增41% 衝上2,437億元

2026年開局壽險市場在投資情緒回溫、美元商品需求穩健，帶動投資型商品成長動能強勁。壽險公會昨（18）日公布今年前二月保費收入，新契約保費達2,437.9億元，年增41%。

根據壽險公會統計，傳統型保單1月新契約保費達813.7億元，年成長逾56%，2月則下滑至424.9億元，月減47.7%、年減9.3%，主要是因為2月受春節因素、天數減少影響銷售。不過總計前二月新契約保費收入達2,437.94億元，年增41%，成長強勁。

若觀察整體壽險業總保費收入，達5,074.8億元，年增16.5%，其中，傳統型商品表現穩健，仍占銷售主力，投資型商品成長動能強勁、年增高達51.4%。

延續去年底全球股市熱絡氣氛，帶動投資型商品買氣全面爆發，若計入非保險合約，壽險業今年前二月投資型總保費收入達1,357.9億元，年成長51.4%，投資型新契約保費則有1,199.2億元，年成長62％；傳統型總保費收入達3,716.9億元，年成長7.4%，傳統型新契約保費達達1,238.6億元，年成長25.2%。

壽險公會指出，投資型保單延續股市熱絡氣氛，加上壽險公司與通路合作推廣銷售，帶動保單收入持續成長；傳統型保單則受惠於美國聯準會維持基準利率不變，市場對利率預期持觀望態度，加上現行美元保單宣告利率維持相對吸引水準，帶動美元利變型保險商品銷售動能。

此外，保險業接軌IFRS 17和TIS（新一代清償能力制度）也帶動壽險公司推動推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的期繳型及保障型保險商品，而美元保單則有助於平衡資產負債及幣別配置，因此有部分壽險公司陸續推出美元或外幣計價的利變型保單，並策略推動刺激銷售。

從各險別的新契約保費收入（含非保險合約）分析，壽險1,587.4億元占比最高，達65.1%，年成長37.6%；年金險761.2億元占比次之，約31.2%，年成長55.8%；至於健康險和傷害險則與去年同期相當，分別約64.8億元和24.4億元，占比2.7%及1%。

以各個通路業績來看，新契約保費收入中，壽險公司自行銷售賣出1,052.1億元，占43.16%；銀行經代保代通路1,007.2億元，占41.31%；傳統保險經紀人、保險代理人僅378.6億元占15.53%。