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玉山黃金種子 播撒台南

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山圖書館第200所座落於台南巿成功國小，台南市長黃偉哲（右四起）、玉山金控董事長黃男州、董事陳美滿等貴賓共同出席啟用典禮。玉山金控／提供
玉山圖書館第200所座落於台南巿成功國小，台南市長黃偉哲（右四起）、玉山金控董事長黃男州、董事陳美滿等貴賓共同出席啟用典禮。玉山金控／提供

玉山銀行與玉山志工基金會自2007年發起「玉山黃金種子計畫」，致力於在閱讀資源相對不足的小學打造溫馨舒適的閱讀環境，昨（18）日於台南市成功國小舉行第200所玉山圖書館啟用典禮，現場由玉山合唱團、學生們用溫暖歌聲表達祝福與感謝。成功國小位於赤崁文化園區內，圖書館設計也結合當地歷史脈絡，承載文化傳承與多元文化融合的意義。

台南市市長黃偉哲提到，感謝玉山長期推動「黃金種子計畫」，提供優質閱讀空間，台南市已有13所學校設有玉山圖書館，展現企業對教育與社會責任的投入。台南長期推動閱讀教育，透過布可星球平台培養學生閱讀習慣，相信在企業資源與師長用心引導下，成功國小的孩子必能在書香中成長，於閱讀中展翅飛翔。

成功國小校長陳建銘表示，百年學校歷經七年配合赤崁文化園區整建，成功國小師生今年初終於順利「回家」。在沒有校舍、圖書館的日子，成功師長持續用心耕耘閱讀，終於在今天，迎來具有象徵意義的玉山圖書館。學校更以「成功100、HOPE200、建城300、台南400」作為連結主軸，期盼孩子們在這座充滿書香的空間中拓展視野並走向更寬廣的世界。

玉山金控（2884）董事長黃男州提到，孩子是國家未來的希望，讓他們快樂成長，成為對社會有貢獻的人，是大家共同的盼望。感謝玉山世界卡貴賓及玉山志工的支持與付出，匯聚社會各界的力量，才能夠打造一座又一座圖書館。透過玉山黃金種子計畫平台，也攜手各界教育夥伴共同推動「英語手牽手」輔導計畫、「金融素養領航」課程、反毒教育及兒少關懷等，期待在這片充滿愛與關懷的土地上，黃金種子們能茁壯成為大樹，匯聚成繁茂森林，帶動更多正向的力量與改變。

黃男州 圖書館 黃金

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