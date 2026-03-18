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詐團騙取無卡提款密碼致財損 金管會：加強宣導

中央社／ 台北18日電
警方發現詐騙集團假裝在網路購買商品，稱無法轉帳，再騙賣家設定無卡提款，並取得提款序號密碼，導致民眾發生財損，立委關注是否可降低無卡提款限額。示意圖／AI生成
警方發現詐騙集團假裝在網路購買商品，稱無法轉帳，再騙賣家設定無卡提款，並取得提款序號密碼，導致民眾發生財損，立委關注是否可降低無卡提款限額。示意圖／AI生成

警方發現詐騙集團假裝在網路購買商品，稱無法轉帳，再騙賣家設定無卡提款，並取得提款序號密碼，導致民眾發生財損，立委關注是否可降低無卡提款限額。金管會表示，因現行無卡提款限額已經較低，也會與銀行公會溝通盼加強宣導。

立法院財委會今天邀金管會主委彭金隆率所屬機關首長暨中央存款保險、監管相關機構有關的財團法人、台灣證交所、期交所等董事長與總經理列席業務報告，並備質詢。

國民黨立委林思銘表示，近期詐騙集團大量運用無卡提款方式，以利車手提款，造成民眾重大財產損失，無卡提款雖便利，但也變成詐團提款的重要管道，是否可要求銀行降低無卡提款限額，建立異常提款的延遲機制，防堵詐騙金流。

彭金隆表示，現行無卡提款多數銀行也都有設上限，像是每筆2萬元，1天上限3萬元等，但此方式治標不治本。如今詐騙手法不斷翻新，銀行公會也設置防詐委員會，如果出現新犯罪手法也會分享資訊。

金管會銀行局局長童政彰會後受訪時表示，過去詐騙集團可能是騙提款卡盜領帳戶，現在民眾可能對提款卡已提高警覺，詐騙集團轉為透過話術，騙取民眾無卡提款序號跟密碼。後續規劃也會跟銀行公會溝通，希望對外加強宣導，希望在金融安全跟便利性間取得平衡。

民眾黨立委劉書彬則提到，現在銀行跨行轉帳金額達新台幣1000元以上仍要收手續費15元，金管會先前提到會研議，後續進度為何。

童政彰指出，先前已有跟銀行公會、財金公司、央行共同研商，因台灣跨行手續費與其他區域相比很低，2到3年前對此議題研議過，不會調降手續費，委員提出後也會再做評估。

金管會官員會後說明，先前決議不調降跨行手續費，原因包括物價上漲，銀行也有基本運作成本，加上現在小額轉帳金額也是零手續費。

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