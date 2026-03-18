快訊

夜襲德黑蘭！以色列宣布再度成功斬首 除掉伊朗情報部長

日職／徐若熙熱身賽初登板 對中日先發5.2局失1分飆7K

黃國昌罵鏡週刊「垃圾」挨告求償百萬 法院判他免賠理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基證券「金融友善卓越獎」摘金 以行動落實公平待客

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
凱基證券榮獲臺灣金融友善卓越獎「金融友善金獎」與「金融友善大使」兩項大獎，由凱基證券作業管理處主管潘亞藩代表領獎。圖／凱基證券提供
凱基證券榮獲臺灣金融友善卓越獎「金融友善金獎」與「金融友善大使」兩項大獎，由凱基證券作業管理處主管潘亞藩代表領獎。圖／凱基證券提供

第一屆「臺灣金融友善卓越獎」成果揭曉，凱基證券的專業服務再獲肯定，一舉奪下「金融友善金獎」與「金融友善大使」兩項大獎，展現公司長期深耕公平待客的成果。本次獎項首創結合神秘客評核與公益團體體驗員的實際訪查，將原本抽象的金融友善概念，具象化可衡量的服務行為，該評核項目涵蓋友善環境與服務流程、資訊告知與揭露、商品適合度評估、防詐關懷與保障機制等面向，顯示凱基證券的全方位服務品質深獲專家團隊肯定。

凱基證券秉持「公平待客」核心價值，持續強化金融友善服務與客訴管理機制，及深化團隊防詐觀念與金融專業等，不僅榮獲金管會「公平待客評比前25%」，證交所「反詐騙卓越獎」，相關成果屢獲主管機關肯定，充分實踐公司治理與消費者保護，及「公平同理，待客如己」之價值服務。此外，凱基證券同時榮獲台灣董事學會「家族影響力百大」機構獎項之「最佳證券服務商」，該獎項表彰於家族企業治理、資產管理與永續發展具卓越貢獻之機構，展現凱基證券滿足高資產客戶實質需求，提供全方位財富管理解決方案，為客戶持續創造長期價值。

在推動金融友善的重要里程碑方面，凱基證券繼湖口分公司成為首家取得無障礙環境認證後，去年再度以新豐分公司取得多扶協會無障礙環境場域認證，提供長者及弱勢族群安全無障礙服務空間；客訴管理則通過英國標準協會（BSI）驗證，並完成ISO 10002客訴品質管理系統年度續審，確保申訴處理機制符合國際標準；同步攜手證基會推動業界首創「WMP財富管理專業顧問」認證，強化稅務、信託與資產傳承等專業能力。

在防詐方面，凱基證券不僅於「凱基證券樂活投資人」YouTube頻道(https://kgis.tw/8tjc2y)推出防詐影片，並建置「68178」官方短碼簡訊，協助客戶快速辨識訊息真偽，同時與 Gogolook攜手推出「投資人詐騙情資查詢服務」，成為業界首家提供詐騙情資的券商。此外，公司也將金融教育融入公益活動，結合聖誕節偏鄉送禮活動，在愛心禮盒中加入反詐宣導內容，讓孩童以更貼近生活的方式接觸金融防護知識，從小建立正確的金錢觀念與識詐能力。

凱基證券將持續落實「公平同理，待客如己」的理念，深化客戶服務、強化識詐能力、優化數位應用，並持續關懷弱勢及年輕族群，縮短資訊落差，讓投資人能享有更友善、安全、創新的金融交易環境，攜手邁向富足人生。

凱基證

延伸閱讀

誠信金融論壇／第一金總座方螢基：雙主軸升級防詐戰線

凱基金「銀證共營」據點 啟用

打詐有成也不能辦慶功宴 童政彰：持續推動「GUARD」因應

臺灣金控新春報喜 前二月加計政策因素獲利達百億元

相關新聞

新青安2.0取消補貼？阮清華：不會全補貼或全不補貼

新青安利息補貼將在今年7月底到期，外傳已經有其他備案。財政部次長阮清華18日表示，部會目前考慮到包括用於利息補貼的財源、利息與計算公式的設計、年輕人購屋的真正需求、以及方案是否會影響未來的房貸或市場，但不會走向「完全不補貼」或「全面補貼」，會通盤衡量政策效果與市場影響。

銀行匯款手續費每筆15元 暫時調降無望

民眾到銀行匯款，每筆手續費15元，是否可能調降？金管會先前已針對銀行業者進行調查，基於銀行業者回饋的三個重點，手續費每筆應會維持現狀，不會更低。

演唱會經濟發燒 帶動住宿餐飲消費成長逾2成

聯合信用卡中心今日以大巨蛋演唱會提出對於演唱會經濟的分析報告。從產業帶動效果來看，研究結果顯示演唱會對住宿與餐飲業的表現最為明顯，與前一年同期未舉辦演唱會期間相比，國外旅客在演唱會期間於住宿與餐飲業的消費金額皆成長近20%以上，其中餐飲業成長率達21.73%，國內旅客的餐飲消費也成長10.58%。

壽險業避險部位史上最大減碼！台幣支撐鬆動 貶值壓力浮現

台灣壽險業在金管會監管規則調整後，迅速啟動歷來最大規模的避險部位調降。過去匯率波動須即時反映在損益表上，新制上路後允許分期認列匯兌影響，短期避險需求明顯下降。

演唱會經濟發燒 帶動住宿餐飲消費成長逾2成

聯合信用卡中心今日以大巨蛋演唱會提出對於演唱會經濟的分析報告。從產業帶動效果來看，研究結果顯示演唱會對住宿與餐飲業的表現最為明顯，與前一年同期未舉辦演唱會期間相比，國外旅客在演唱會期間於住宿與餐飲業的消費金額皆成長近20%以上，其中餐飲業成長率達21.73%，國內旅客的餐飲消費也成長10.58%。

台北大巨蛋演唱會經濟調查 香港粉絲刷卡消費占比最高

近年來，大型演唱會娛樂活動已成為帶動城市觀光與消費的重要動能，隨著台北大巨蛋啟用後，因可容納4萬人，也帶動「演唱會經濟」。聯合信用卡處理中心（以下簡稱聯卡中心）18日發布大數據分析報告，其中，國外旅客當中以香港旅客為最大客源，占前十大國外旅客已超過5成，且香港旅客在演唱會期間的消費金額占比也達到45%以上，明顯高於其他國家旅客的消費表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。