凱基證券「金融友善卓越獎」摘金 以行動落實公平待客

第一屆「臺灣金融友善卓越獎」成果揭曉，凱基證券的專業服務再獲肯定，一舉奪下「金融友善金獎」與「金融友善大使」兩項大獎，展現公司長期深耕公平待客的成果。本次獎項首創結合神秘客評核與公益團體體驗員的實際訪查，將原本抽象的金融友善概念，具象化可衡量的服務行為，該評核項目涵蓋友善環境與服務流程、資訊告知與揭露、商品適合度評估、防詐關懷與保障機制等面向，顯示凱基證券的全方位服務品質深獲專家團隊肯定。

凱基證券秉持「公平待客」核心價值，持續強化金融友善服務與客訴管理機制，及深化團隊防詐觀念與金融專業等，不僅榮獲金管會「公平待客評比前25%」，證交所「反詐騙卓越獎」，相關成果屢獲主管機關肯定，充分實踐公司治理與消費者保護，及「公平同理，待客如己」之價值服務。此外，凱基證券同時榮獲台灣董事學會「家族影響力百大」機構獎項之「最佳證券服務商」，該獎項表彰於家族企業治理、資產管理與永續發展具卓越貢獻之機構，展現凱基證券滿足高資產客戶實質需求，提供全方位財富管理解決方案，為客戶持續創造長期價值。

在推動金融友善的重要里程碑方面，凱基證券繼湖口分公司成為首家取得無障礙環境認證後，去年再度以新豐分公司取得多扶協會無障礙環境場域認證，提供長者及弱勢族群安全無障礙服務空間；客訴管理則通過英國標準協會（BSI）驗證，並完成ISO 10002客訴品質管理系統年度續審，確保申訴處理機制符合國際標準；同步攜手證基會推動業界首創「WMP財富管理專業顧問」認證，強化稅務、信託與資產傳承等專業能力。

在防詐方面，凱基證券不僅於「凱基證券樂活投資人」YouTube頻道(https://kgis.tw/8tjc2y)推出防詐影片，並建置「68178」官方短碼簡訊，協助客戶快速辨識訊息真偽，同時與 Gogolook攜手推出「投資人詐騙情資查詢服務」，成為業界首家提供詐騙情資的券商。此外，公司也將金融教育融入公益活動，結合聖誕節偏鄉送禮活動，在愛心禮盒中加入反詐宣導內容，讓孩童以更貼近生活的方式接觸金融防護知識，從小建立正確的金錢觀念與識詐能力。

凱基證券將持續落實「公平同理，待客如己」的理念，深化客戶服務、強化識詐能力、優化數位應用，並持續關懷弱勢及年輕族群，縮短資訊落差，讓投資人能享有更友善、安全、創新的金融交易環境，攜手邁向富足人生。