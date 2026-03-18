星展基金會投入新台幣近億元 打造全台首創AI財務健檢系統

面對通膨壓力、家庭負債攀升與詐騙威脅等多重風險，星展基金會近三年內投入380萬新幣（約新台幣9500萬元），攜手馴錢師財商研究中心打造台灣首個AI財務健檢網「好理家在」：整合金融專業、創新科技與第一線社服實務經驗，讓民眾及早辨識風險、建立財務規劃能力，提升整體社會的財務韌性。

星展基金會除挹注建置經費，更提供專業金融知識及諮詢，2025年動員超過200位星展志工，累計投入逾1300小時志工時數，包括擔任「AI訓練師」參與測試與校正、財務知能內容撰寫、線上個案諮詢等。「好理家在AI財務健檢網」從協助財務韌性較為脆弱等族群出發，預計幫助逾27萬經濟弱勢族群，同時鼓勵一般民眾與家庭主動檢視自身財務狀況，讓「好理家在AI財務健檢網」成為全民都可運用的財務規劃工具。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，財務韌性不僅是「擁有多少資產」，而是面對衝擊時的復原力，唯有當更多民眾具備基本的財務知能與風險意識，整體社會才能在經濟波動中保持穩定與韌性。作為台灣最大的外商銀行，除了提供便捷、友善的金融服務，更透過星展基金會串聯生態系，致力於讓財務支持更容易親近、沒有門檻，也更貼近每個人的生活，為台灣社會創造長遠且具持續性的正向改變，實踐「做好事，成就更好的未來」。

「2024 台灣金融生活調查」指出，有17.6%的民眾無法在一周內籌到新台幣10萬元應急資金，意即台灣每6人就有1人缺乏緊急備用金，「好理家在AI財務健檢網」針對弱勢家庭最常面臨的財務壓力情境，包括債務循環、收入不穩等，協助家庭在風險惡化前及早辨識因應。該平台具備四大核心優勢：24小時 AI 即時問答與個人化風險分析、專業社工諮詢和行動陪伴、串接社福支持系統與轉介資源，並持續追蹤和分級改善機制，協助家庭逐步建立財務韌性。在操作設計上，系統採友善介面與直覺流程，使用者僅需填寫簡易問卷，即可取得個人化財務評估與風險分析，並依據該評估與分析結果提供分級建議、行動清單與相關資源轉介；必要時將由社工與合作單位進一步陪伴，讓財務健檢不只停留在評估，更能轉化為具體改善行動。

「好理家在AI財務健檢網」於2025年6月正式上線，初期以社工為主要使用者，透過個案管理、風險快篩等功能，有效簡化繁瑣的評估流程，讓第一線社福人員在服務經濟弱勢家庭時，能更快速辨識財務風險、提升諮詢效率。系統更在2025年底完成第二階段功能升級，開放大眾自主使用。截至目前為止，「好理家在AI財務健檢網」已超過6萬人使用，其中社工輔導個案累計共11,249名，顯示此系統逐漸成為社工與民眾檢視財務健康狀況的工具，從日常生活中提升財務知能並預見潛在風險。

馴錢師財商研究中心創辦人邱淑芸表示，「好理家在AI財務健檢網」依據台灣家庭結構與社福體系需求量身打造，數據庫整合數十位社工人員逾15年第一線經驗，建構貼近台灣社會、制度與生活情境的知識圖譜，使AI建議更貼近真實困境，同時讓社工與家庭能在共同語境下討論財務問題，提升決策品質與實際可行性。