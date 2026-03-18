Fed決策前夕市場觀望 新台幣連2升收31.832元

新青安利息補貼將在今年7月底到期，外傳已經有其他備案。財政部次長阮清華18日表示，部會目前考慮到包括用於利息補貼的財源、利息與計算公式的設計、年輕人購屋的真正需求、以及方案是否會影響未來的房貸或市場，但不會走向「完全不補貼」或「全面補貼」，會通盤衡量政策效果與市場影響。

2026-03-18 17:32