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越南台商匯回不便出現套利空間 金管會：非法匯兌面臨重罰

中央社／ 台北18日電
金管會主委彭金隆。圖／聯合報系資料照片
金管會主委彭金隆。圖／聯合報系資料照片

立委關注如何改善台灣地下匯兌狀況，金管會主委彭金隆呼籲，匯款要走合法管道，會持續跟檢調單位合作加強查緝；金管會解釋，根據業者觀察，可能跟越南外匯管制有關，因越南台商匯款回台灣比較不便，造成地下匯兌出現套利空間。

立法院財委會今天邀金管會主委彭金隆率所屬機關首長暨中央存款保險、監管相關機構有關的財團法人、證交所、期交所等董事長與總經理列席業務報告，並備質詢。

越南籍胡姓移工2025年5月搭台鐵列車，遺落現金新台幣400萬元，引起關注，台灣台南地方檢察署調查發現是越南籍人士涉為同鄉提供地下匯兌，偵結起訴4人，並對已出境的胡姓移工發布通緝。

國民黨立委顏寬恒指出，光是單一個案地下匯兌規模就高達2億元，關注金管會是否有掌握地下匯兌規模，以及如何改善。

彭金隆指出，匯兌業務是受銀行法嚴格管制的特許業務，從事非法匯兌將面臨重罰，呼籲民眾務必選擇合法管道。

彭金隆說明，金管會從2方面著手，一是與檢調單位合作，加強查緝不法；另一方面，考量市場需求，已陸續開放5家外籍移工匯兌公司，提供手續費僅約百元，可透過數位方式完成合法服務。

金管會銀行局局長童政彰解釋，金管會跟勞動部比對資訊，多數國家的移工，如印尼、泰國、菲律賓籍，在台灣每賺100元，約有80至90元會透過這5家合法公司匯回母國。不過，越南移工同樣賺100元，卻可能只匯回60元，其中約有2至3成資金流向非官方管道。

至於為何有這樣落差，金管會官員解釋，根據業者回饋，可能跟越南外匯管制有關。部分越南台商可能因當地法規等因素，資金匯回台灣時較為不便，為了順利把錢換回新台幣，他們可能願意在匯率上「讓利」，提供給需要把新台幣換成越南盾的在台移工，因此出現套利空間。

越南 金管會 彭金隆

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