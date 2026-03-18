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新青安2.0取消補貼？阮清華：不會全補貼或全不補貼

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部次長阮清華。圖／本報資料照片
財政部次長阮清華。圖／本報資料照片

新青安利息補貼將在今年7月底到期，外傳已經有其他備案。財政部次長阮清華18日表示，部會目前考慮到包括用於利息補貼的財源、利息與計算公式的設計、年輕人購屋的真正需求、以及方案是否會影響未來的房貸或市場，但不會走向「完全不補貼」或「全面補貼」，會通盤衡量政策效果與市場影響。

財政部18日下午舉行115年統一發票盃路跑活動記者會，阮清華會後接受媒體聯訪時表示，時間慢慢靠近，但這個議題比較複雜、外界都有很多種想法，財政部目前仍與跨部會積極研議當中，後續還將先報請行政院拍板，確定以後再向外界報告。

阮清華強調，新制一定會在7月31日以前公布，當然提早確定也會儘量提早公布，因為要考慮的面向很多，但因涉及跨部會協調與政策整合，程序上也需要時間審慎研議。他舉例，要考慮的像是利息補貼的財源要從哪邊來、利息的計算公式問題，以及要考慮到年輕人真正的需求是什麼，甚至還要考慮到是否會影響未來的房貸條件等。

市場傳出銀行端建議取消利息補貼、縮短寬限期、回歸原始青安貸款機制等。新青安2.0是否將延續利息補貼，阮清華解釋，確實蒐集了行庫意見，這還沒辦法確定，銀行有銀行的想法，與財政部未必一致，財政部會做通盤考量，不會全都依照行庫的意見。也不會走向「完全不補貼」或「全面補貼」，會通盤衡量政策效果與市場影響。

新青安 青安貸款 年輕人 阮清華 財政部

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