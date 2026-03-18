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中東局勢升溫推升殖利率 聯邦投信：投資等級債成資產配置核心

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期中東戰事升溫，使全球金融市場避險情緒升高，能源價格波動也再度成為市場關注焦點。聯邦投信表示，在油價上揚與地緣政治不確定性增加的背景下，美國經濟基本面亦出現降溫跡象。2025年第4季美國實質GDP年化成長率下修至0.7%，主要受到政府關門、淨出口與消費支出轉弱影響。雖然1月個人收入仍維持成長，但實質消費幾乎停滯，家庭儲蓄率升至4.5%，顯示在不確定性升高下，民眾消費態度轉趨保守；同時耐用品訂單與企業投資動能亦出現放緩。另一方面，1月核心PCE年增率達3.1%，加上中東局勢推升油價，使市場對通膨回升保持警戒；2月非農就業人口減少9.2萬人、失業率升至4.4%，也顯示勞動市場開始降溫。

聯邦投信分析，近期債券市場亦受到通膨預期與地緣政治因素影響而出現波動，美國10年期公債殖利率由2月底約4.0%回升至約4.26%。從市場表現觀察，全球債市上周普遍回檔，其中，全球公債下跌約1.30%、全球信用債下跌1.43%，美國投資等級公司債跌幅約1.44%，反映利率上行對債券價格帶來的短期壓力。2026年以來債市表現則呈現分歧，例如美國政府公債幾乎持平，而美國MBS仍有約0.28%的正報酬，顯示不同債券資產對利率變動的敏感度有所差異。整體而言，近期市場波動主要來自通膨與能源價格的短期衝擊，但在經濟動能逐步放緩的背景下，市場對聯準會今年仍可能降息一至兩碼的預期並未改變。

在投資布局方面，聯邦投信表示，當殖利率回升時，反而提供中長期投資人較佳的進場機會。投資等級債券仍是2026年投資組合中的重要核心資產。聯邦美國優選投資等級債券基金主要投資於美國投資等級公司債，聚焦信評A級以上的高品質企業，並布局健康護理、通訊服務與科技等產業。在當前市場環境下，透過配置高品質債券資產，有機會在追求穩定收益機會的同時兼顧防禦效果，為投資人提供相對穩健的長期投資機會。

金融市場 地緣政治 中東 美伊開戰

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