財政部：積極研議新青安2.0 考量財源房市需求3面向

新青安將於今年7月底到期，針對新青安2.0改版方案，各公股行庫先前已提出縮短5年寬限期、取消部分利息補貼、貸款者年齡加貸款年限不超過80等建議。財政部次長阮清華今天說，目前仍與跨部會積極研議，將會通盤考量財源、房市、青年需求等3個面向。

阮清華今天下午出席財政部115年統一發票盃路跑活動記者會，會後接受媒體聯訪時，談及新青安2.0政策議題。

阮清華表示，時間慢慢靠近了，由於此議題比較複雜、有很多種想法，目前財政部仍與跨部會積極研議當中，後續還將報請行政院拍板，確定以後再向外界報告。

至於新青安2.0是否將延續利息補貼，阮清華說明，這還沒辦法確定，會做通盤考量；先前財政部已蒐集銀行端的意見，銀行當然有銀行的想法，會認為不要補貼、回到最原始的方案最好，但他們的想法不見得與財政部一致，財政部會做通盤考量，不會全都依照行庫的意見。

阮清華指出，新制一定會在7月31日以前公布，當然也會儘量提早，由於要考慮的面向很多，涉及到房市、補貼的財源要從哪邊來、年輕人真正的需求是什麼等，不是財政部單獨可以決定，而是要跨部會討論，做最妥適安排。

公股行庫主管透露，針對新青安2.0政策，銀行端先前向財政部建議取消利息補貼，否則現行新青安利率1.775%，會影響銀行利差，其實只要保障購屋者可以機動利率（目前為2.275%）借得到貸款，就已經是很大的保障。