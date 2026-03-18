快訊

經典賽／最終排名出爐！中華隊「進步4名」名列第13 力保世界排名第二

被伊朗戰爭害慘？ 伊朗女足隊也遭遇風波

名導柯一正不滿車庫遭擋 怒持拒馬砸車、狂踩引擎蓋洩憤畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

財政部：積極研議新青安2.0 考量財源房市需求3面向

中央社／ 台北18日電
新青安將於今年7月底到期，針對新青安2.0改版方案，各公股行庫先前已提出縮短5年寬限期、取消部分利息補貼、貸款者年齡加貸款年限不超過80等建議。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
新青安將於今年7月底到期，針對新青安2.0改版方案，各公股行庫先前已提出縮短5年寬限期、取消部分利息補貼、貸款者年齡加貸款年限不超過80等建議。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

新青安將於今年7月底到期，針對新青安2.0改版方案，各公股行庫先前已提出縮短5年寬限期、取消部分利息補貼、貸款者年齡加貸款年限不超過80等建議。財政部次長阮清華今天說，目前仍與跨部會積極研議，將會通盤考量財源、房市、青年需求等3個面向。

阮清華今天下午出席財政部115年統一發票盃路跑活動記者會，會後接受媒體聯訪時，談及新青安2.0政策議題。

阮清華表示，時間慢慢靠近了，由於此議題比較複雜、有很多種想法，目前財政部仍與跨部會積極研議當中，後續還將報請行政院拍板，確定以後再向外界報告。

至於新青安2.0是否將延續利息補貼，阮清華說明，這還沒辦法確定，會做通盤考量；先前財政部已蒐集銀行端的意見，銀行當然有銀行的想法，會認為不要補貼、回到最原始的方案最好，但他們的想法不見得與財政部一致，財政部會做通盤考量，不會全都依照行庫的意見。

阮清華指出，新制一定會在7月31日以前公布，當然也會儘量提早，由於要考慮的面向很多，涉及到房市、補貼的財源要從哪邊來、年輕人真正的需求是什麼等，不是財政部單獨可以決定，而是要跨部會討論，做最妥適安排。

公股行庫主管透露，針對新青安2.0政策，銀行端先前向財政部建議取消利息補貼，否則現行新青安利率1.775%，會影響銀行利差，其實只要保障購屋者可以機動利率（目前為2.275%）借得到貸款，就已經是很大的保障。

新青安 財政部 阮清華 公股行庫

延伸閱讀

新青安2.0初步方案浮現 業者：難再掀波瀾 低總價小宅銷售恐放緩

新青安改版傳定調 這群人擔心一輩子「無殼」將搶搭末班車？

新青安2.0四方向定調 利率水準至少2.3%以上

相關新聞

銀行匯款手續費每筆15元 暫時調降無望

民眾到銀行匯款，每筆手續費15元，是否可能調降？金管會先前已針對銀行業者進行調查，基於銀行業者回饋的三個重點，手續費每筆應會維持現狀，不會更低。

壽險業避險部位史上最大減碼！台幣支撐鬆動 貶值壓力浮現

台灣壽險業在金管會監管規則調整後，迅速啟動歷來最大規模的避險部位調降。過去匯率波動須即時反映在損益表上，新制上路後允許分期認列匯兌影響，短期避險需求明顯下降。

演唱會經濟發燒 帶動住宿餐飲消費成長逾2成

聯合信用卡中心今日以大巨蛋演唱會提出對於演唱會經濟的分析報告。從產業帶動效果來看，研究結果顯示演唱會對住宿與餐飲業的表現最為明顯，與前一年同期未舉辦演唱會期間相比，國外旅客在演唱會期間於住宿與餐飲業的消費金額皆成長近20%以上，其中餐飲業成長率達21.73%，國內旅客的餐飲消費也成長10.58%。

演唱會經濟發燒 帶動住宿餐飲消費成長逾2成

聯合信用卡中心今日以大巨蛋演唱會提出對於演唱會經濟的分析報告。從產業帶動效果來看，研究結果顯示演唱會對住宿與餐飲業的表現最為明顯，與前一年同期未舉辦演唱會期間相比，國外旅客在演唱會期間於住宿與餐飲業的消費金額皆成長近20%以上，其中餐飲業成長率達21.73%，國內旅客的餐飲消費也成長10.58%。

台北大巨蛋演唱會經濟調查 香港粉絲刷卡消費占比最高

近年來，大型演唱會娛樂活動已成為帶動城市觀光與消費的重要動能，隨著台北大巨蛋啟用後，因可容納4萬人，也帶動「演唱會經濟」。聯合信用卡處理中心（以下簡稱聯卡中心）18日發布大數據分析報告，其中，國外旅客當中以香港旅客為最大客源，占前十大國外旅客已超過5成，且香港旅客在演唱會期間的消費金額占比也達到45%以上，明顯高於其他國家旅客的消費表現。

金融業者「養龍蝦」需監管？ 彭金隆這樣說

立委賴士葆18日於財委會會議質詢指出，近期市場出現如「OpenClaw」等AI代理工具，外界關心是否已被股市分析師或券商使用，甚至被用於下單交易，若發生錯誤責任如何歸屬？金管會主委彭金隆表示，若相關AI應用已影響金融機構經營安全，主管機關當然會納入監理範圍，並納入AI應用指引中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。