以AI打造財富韌性的釣竿 星展行動支持「好理家在」健檢網

根據《2026年世界不平等報告》，台灣財富排名後50%人口僅分配到整體財富的4.3%，顯示儘管台灣整體經濟持續成長，財富與收入分配差距仍未見縮小。面對通膨壓力、家庭負債攀升與詐騙威脅等多重風險，星展基金會近三年內投入380萬新幣（約新台幣9,500萬元），攜手馴錢師財商研究中心打造台灣首個AI財務健檢網「好理家在」，協助民眾及早辨識風險、建立財務規劃能力，提升整體社會的財務韌性。

星展銀2025年動員超過200位星展志工，累計投入逾1,300小時志工時數，包括擔任「AI訓練師」參與測試與校正、財務知能內容撰寫、線上個案諮詢等。「好理家在AI財務健檢網」從協助財務韌性較為脆弱等族群出發，預計在3年內能幫助逾27萬經濟弱勢族群，同時鼓勵一般民眾與家庭主動檢視自身財務狀況，讓「好理家在AI財務健檢網」成為全民都可運用的財務規劃工具。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，財務韌性不僅是「擁有多少資產」，而是面對衝擊時的復原力，唯有當更多民眾具備基本的財務知能與風險意識，整體社會才能在經濟波動中保持穩定與韌性。

馴錢師財商研究中心創辦人邱淑芸表示，「好理家在AI財務健檢網」依據台灣家庭結構與社福體系需求量身打造，數據庫整合數十位社工人員逾15年第一線經驗，建構貼近台灣社會、制度與生活情境的知識圖譜，使AI建議更貼近真實困境，同時讓社工與家庭能在共同語境下討論財務問題，提升決策品質與實際可行性。