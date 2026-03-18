星展億元打造AI財務健檢系統 支持弱勢邁向強化全民財務韌性

根據《2026年世界不平等報告》，台灣財富排名後50%人口僅分配到整體財富的4.3%，顯示儘管台灣整體經濟持續成長，財富與收入分配差距仍未見縮小。

行政院主計總處調查，台灣所得最低20%的家庭，已連續18年呈現「入不敷出」，平均儲蓄為負數；《2024 台灣金融生活調查》亦指出，有17.6%的民眾無法在一周內籌到新台幣10萬元應急資金，意即台灣每六人就有一人缺乏緊急備用金，一旦面對突發醫療支出、詐騙損失或長照需求時，財務壓力往往迅速放大，突顯提升全民財務韌性的迫切性。

面對通膨壓力、家庭負債攀升與詐騙威脅等多重風險，星展基金會近三年內投入380萬新幣（約新台幣9,500萬元），攜手馴錢師財商研究中心打造台灣首個AI財務健檢網「好理家在」，整合金融專業、創新科技與第一線社服實務經驗，讓民眾及早辨識風險、建立財務規劃能力，提升整體社會的財務韌性。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，財務韌性不僅是「擁有多少資產」，而是面對衝擊時的復原力，唯有當更多民眾具備基本的財務知能與風險意識，整體社會才能在經濟波動中保持穩定與韌性。星展致力於讓財務支持更容易親近、沒有門檻，也更貼近每個人的生活，為台灣社會創造長遠且具持續性的正向改變，實踐「做好事，成就更好的未來」。

「好理家在AI財務健檢網」於2025年6月正式上線，初期以社工為主要使用者，透過個案管理、風險快篩等功能，有效簡化繁瑣的評估流程，讓第一線社福人員在服務經濟弱勢家庭時，能更快速辨識財務風險、提升諮詢效率。

系統在2025年底完成第二階段功能升級，開放大眾自主使用。截至目前為止，「好理家在AI財務健檢網」已超過6萬人使用，其中社工輔導個案累計共11,249名，顯示此系統逐漸成為社工與民眾檢視財務健康狀況的工具，從日常生活中提升財務知能並預見潛在風險。