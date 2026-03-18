全球保險業進入慢成長時代 勤業眾信：台灣保險業須補強兩大能力

在市場競爭升溫及準備金調整等多重壓力下，全球保險業成長動能預期將逐步放緩。Deloitte旗下勤業眾信聯合會計師事務所18日發布《2026全球保險產業趨勢展望》報告指出，在保費成長降溫的情況下，保險業者需進一步提升投資效率以支撐獲利表現；對台灣保險業而言，外幣部位的風險管理重要性也將持續升高。

報告指出，受到市場競爭加劇、經銷通路角色日益模糊，以及關稅政策與準備金制度調整等因素影響，全球保險業整體成長動能將趨緩。勤業眾信保險產業負責人、資深會計師林旺生表示，面對市場不確定性逐漸常態化，保險業者除了追求獲利成長外，也須透過可落地、可規模化的科技應用，結合資料與流程優化，以提升風險識別能力、營運效率及服務韌性。

報告進一步指出，市場預期匯率會計新制上路後，將有助於降低避險成本，但同時也可能帶來避險比率與外匯風險曝險比率下降的結構性變化。

另一方面，在政府推動高雄亞洲資產管理中心專區政策，以及保險業持續投入公共建設的帶動下，可望提升台灣保險資金海外回流的誘因。不過，業者仍需將匯率避險策略、資金來源以及擔保品價格波動納入整體風險管理架構，以確保業務擴張在可控風險下推進。

在科技發展方面，報告指出，隨著資深人力逐步退出市場，新進及中階人才需持續強化AI應用與決策能力。關鍵在於建立可落地的能力框架，讓AI協助提升決策與服務的一致性，並依據客戶需求持續優化通路布局。

勤業眾信管理顧問資深執行副總經理黃志豪表示，核心系統現代化仍是保險公司轉型重點，但在AI快速演進下，保險業者對「一次性全面汰換」的態度趨於審慎。國際趨勢已逐漸轉向「分階段、可擴充」模式，例如先將核保、理賠及客戶資料等功能模組化，使系統能夠獨立升級，建立更具彈性的架構，以同時支撐現有營運並銜接AI導入。

勤業眾信管理顧問執行副總經理林昱伶則指出，部分海外壽險公司開始利用GPU加速精算模型與情境分析，但台灣業者在評估導入時，仍須同步整合資料口徑與模型治理機制，避免出現「跑得快卻管不住」的風險。